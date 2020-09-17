國民黨公布優先法案　聚焦食安、港澳人權等七大領域

▲國民黨舉辦立法實務研討會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期18日開議，國民黨智庫17日舉行「立法實務研討會」，公布下會期的優先法案，針對食品安全、農業發展、保障人權、婦幼權益、司法改革及監督事項，列出20項優先法案。

在食品安全部分緊扣美豬議題，黨團提出《食品安全衛生管理法》修正草案，要求市面上肉品乙型受體素零檢出，此外，明定當中央主管機關欲變更對特定產品或特定地區之食品的管理措施前，或是欲公告食品與食品添加物殘留農藥或動物用藥安全容許量，及食品中原子塵或放射能污染安全容許標準前，應召開聽證會。

配套部分，黨團提出《學校衛生法第二十三條修正草案》，明定學校膳食禁用含瘦肉精的生鮮食材及加工品。另外，也將修法要求幼兒園、教保服務機構、兒童及少年福利機構或兒童課後照顧服務班及中心之膳食，全面禁用含瘦肉精的生鮮食材及加工品。

另外，在保障人權部分，黨團則提出《香港澳門關係條例》第18條修正草案，針對政府提供港澳地區居民之政治犯緊急人道援助法制化。

有鑑於國民黨團率先呼籲將「校校有冷氣」列入前瞻基礎建設範圍，因此也將連帶修正《國民教育法第八條之一》、《高級中等教育法第五十六條修正草案》，將國中國小、高中職之冷氣設備列為必要設備，電費支出列為中央政府常態性支出並編列經費。

其他人也看了這些新聞...

►國民黨：不以政黨形式參加第十二屆海峽論壇

►林榮德也不去海峽論壇了 「配合國民黨的政策」

►取消出席海峽論壇 江啟臣曝心聲「求來的和平 命懸一線」

相關新聞...

►共軍挑釁擾台 王婉諭：國民黨從來不敢吭聲

►民進黨轟左正東失言：證明國民黨不懂台灣人民的心

►取消海峽論壇指「台灣民心脆弱」 王定宇怒批國民黨：ㄇㄉㄈㄎ



►振興一下我們的美麗