立法院明開議　李乾龍勉勵國民黨團：不勾心鬥角、團結從黨團開始

▲國民黨秘書長李乾龍。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院第十屆第二會期18日開議，國民黨17日召開「立法實務研討會」，秘書長李乾龍在會中表示，立法院新會期有許多重大議題，盼望立院黨團在新任黨團書記長林奕華帶領下，團結一致面對未來挑戰，「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中」，共同努力以強化2024重返執政的基礎。

「立法實務研討會」中進行立法院黨團幹部交接，由李乾龍監交，卸任黨團書記長蔣萬安將印信交給新任黨團書記長林奕華。

李乾龍致詞時表示，他高度肯定全體立院黨團同志的表現，並感謝卸任書記長蔣萬安過去一年的努力。他強調，接任的書記長林奕華責任重大，新會期有許多重要議題：對於瘦肉精美豬進口議題，國民黨為了國人健康及保護國內豬農，已發起全國性反瘦肉精美豬公投，第一階段連署成果很好，未來還會將戰場拉到第二階段全台連署，相信很快可以達標。

李乾龍表示，期許新任書記長林奕華持續好表現，民進黨在立法院挾多數暴力，罔顧人民期盼，國民黨唯有更努力，才有重返執政的一天。他強調，國民黨不怕窮、不怕苦，但一定要團結一致，大家不能勾心鬥角、師心自用，團結就從立院黨團開始，展現給黨員及國人看，大家共同努力打拚，穩定2024重返執政的基礎。

林為洲致詞時表示，黨團會繼續努力與智庫、黨中央做更好的聯繫，讓黨團議事攻防、修法效率提高。美豬議題是下會期的重中之重，「大家要有心理準備，戰線會很長，一直到明年的元月一日，做為在野黨這是必然要面對，也是應有的態度。」

林為洲也勉勵黨籍立委持續團結努力，過去長期執政，第九屆開始成為在野黨，國民黨可能還不是很習慣，「我們正在一個轉變的過程，只有把在野黨做好，才有機會重新執政。」

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