國民黨參加美台國防工業會議　林俊憲：把國際關係當「撿回收」

▲林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣10月5日至6日將透過視訊方式，參加「美台國防工業會議」。對此，民進黨立委林俊憲直言，「把國際關係當成撿回收，誰理你們？」

林俊憲9月17日在臉書表示，一年一度的台美國防工業會議是台灣國防的重要焦點，這個會議除了邀請政府代表外，也會邀請在野黨參加以充分代表民意，畢竟國防是攸關整個國家安全的要務，不分黨派應該一起合作，但國民黨2016年失去政權後，2017、2018年就不參加，去年要選舉才派代表，今年恐怕是因為美中兩頭空，所以不能再放棄這個舞台，要由江啟臣親自出馬參與。



林俊憲指出，相較之下，國民黨對台美國防工業會議興趣缺缺，海峽論壇卻從不缺席，無論如何都要參與，連今年搞得那麼難看，都還要派人私下參加，「國民黨表現得這麼忠心，中共一點面子都不給，實在可憐哪！」先拒絕AIT邀約，再跑去海峽論壇要飯，要飯沒要成，才回頭來求與美國交流，套句中共說過的話「早就給拒絕了，誰理你們？」國民黨把國際關係經營當撿回收一樣，平常丟在一邊，有需要才撿回來，看在美國眼裡作何感想？



林俊憲認為，再怎麼說，國民黨還是台灣最大在野黨，對外的一舉一動與台灣這個國家有所連結，請不要再丟台灣人的臉，像尚書大人一樣風往哪吹就往哪倒，破壞台灣的形象。

▲江啟臣。（資料照／記者湯興漢攝）

美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）自2002年舉行迄今，每年約於9、10月在美國舉行。在去年會議中，台灣國防產業發展協會與美台商會簽署合作備忘錄，將台灣的國防產業業者，整合進美國國防產業供應鏈中。

今年美台國防工業會議於10月5、6日舉行，因疫情改採線上方式。據透露，江啟臣預定透過視訊方式，在這場美方產官學界齊聚的國防工業會議上發表專題演說，是國民黨主席歷年來首舉，而主辦單位也已表達高度歡迎態度。