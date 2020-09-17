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國民黨搬神豬逼表態　柯文哲沒簽「支持零檢出進北市」

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▲台北市議會開議，國民黨議員準備大豬公要求柯文哲針對美豬議題簽署表態。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議會開議，國民黨議員準備大豬公要求柯文哲針對美豬議題簽署表態。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

【15:49新增 北市府回應】

記者袁茵／台北報導

台北市議會開議，台北市議會國民黨團搬出「巨大粉紅豬」和人手一隻IKEA「粉紅小豬」，要求台北市長柯文哲簽署關於美豬進口的4大承諾書。台北市議會國民黨團總召陳重文表示，柯文哲確定有簽署該份承諾書，但是沒有簽「全力支持零檢出萊豬進入北市」。

針對此次要柯文哲文哲表態的行動，陳重文在16日就曾預告開議時要在柯文哲進行施政報告前，先要求對方表態對美豬的態度，而今天的議會現場也還準備了IKEA「網紅豬」小道具，以及一隻龐大的粉紅豬。

▲台北市議會開議，國民黨議員準備大豬公要求柯文哲針對美豬議題簽署表態。（圖／記者林敬旻攝）

陳重文表示，因為中央開放美豬的關係，國人健康受到影響，「市長我手上有承諾書，這份承諾書是針對萊豬進口的承諾四大重點」，第一是「全力拒絕（劃掉改成支持）零檢出萊豬」、第二是「全力嚴格把關食材溯源及維護市民健康」、第三是「全力做好源頭管理預防性風險管控」、第四是「全力支持北市食品安全自治條例規範」，要為了健康來把關，希望柯文哲站在市長高度出來捍衛食安，拒絕萊豬，因此要給柯文哲簽署「拒絕萊豬」承諾書。

隨後，台北市議會國民黨團議員們手持粉色小豬，以及2人扛起「巨大粉紅豬」，站在柯文哲前方大喊「捍衛食安、拒絕萊豬」等口號。

陳重文事後受訪時透露柯文哲確定有簽署該份承諾書，不過有更改部分文字。柯文哲未勾選「全力支持零檢出萊豬進入北市」，僅勾選「全力嚴格把關食材溯源及維護市民健康」、「全力做好源頭管理預防性風險管控」、「全力支持北市食品安全自治條例規範」。

針對柯文哲為何沒簽署「全力拒絕（劃掉改成支持）零檢出萊豬」，台北市政府回應，是因為柯文哲仔細閱讀後，發現邏輯有些錯誤，原文為『全力拒絕零檢出萊豬進入北市』，邏輯誤謬處在於，第一，既然零檢出就不能叫萊豬，應該改成美豬；第二，既然零檢出就不需要拒絕，改成〖支持零檢出美豬進入北市〗比較合理。

台北市政府強調，柯文哲並非不願簽署，他也保證會全力嚴格把關食材溯源、維護市民健康！

▼柯文哲簽署的美豬進口4大承諾書前後對照圖。（合成圖／陳重文辦公室提供）

▲▼柯文哲簽署的美豬進口4大承諾書前後對照圖。（合成圖／陳重文辦公室提供）

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▲台北市議會開議，國民黨議員準備大豬公要求柯文哲針對美豬議題簽署表態。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議會開議，國民黨議員準備大豬公要求柯文哲針對美豬議題簽署表態。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議會開議，國民黨議員準備大豬公要求柯文哲針對美豬議題簽署表態。（圖／記者林敬旻攝）

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柯文哲國民黨美豬台北市

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