高調宣布讓台美經濟對話破局？　趙怡翔還原雙邊交涉過程

▲趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）預計在17日率團抵台，但卻傳出，美方本次訪台行程異常低調的原因，是因為台灣大肆宣傳惹怒美方高層，原本安排要與經濟部一同舉辦台美經濟與商業對話也因此破局。對此，駐美代表處政治組長趙怡翔17日透過臉書駁斥媒體報導。

外交部17日證實柯拉克將訪台。在台期間克拉奇將與總統蔡英文及我國政府高層互動，並與同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，向李前總統對台灣民主的貢獻致敬。

有媒體報導指出，這次柯拉克訪台行程遭媒體提前曝光，引起美方高層不滿，甚至還讓我方前線交涉人員被國務院責難，因此將部分公開活動改為閉門，所有相關活動也都壓到最後一刻才通知媒體。

對此，趙怡翔在臉書表示，自己是文章中所謂前線外交人員，也是直接跟美方交涉的對象之一，並沒有聽過文章所指的內容，「這位消息來源恐不太清楚整體狀況。」

趙怡翔澄清，事實上，柯拉克次卿訪團的到來，無論是從日期、訪團成員或其他相關規劃來看，非常明顯就是以參與李前總統追思禮拜為主要目的。他也將是斷交後，最高層級訪台的國務院官員，代表對李前總統的敬意。

趙怡翔也說，鑒於柯拉克次卿在國務院所主管的議題，他訪台期間也會跟我們相關官員交換意見，但對台美經濟對話而言，這是涉及多面向的工作，雙方仍有許多籌備及協調工作要進行，對形式及日期都待進一步討論。

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