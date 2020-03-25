藍、綠陣營都有「口譯哥」　相約未來兩大黨競爭台灣主體性

▲駐美代表處政治組長趙怡翔、淡江大學國際關係講師黃裕鈞。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

在國民黨、民進黨內，其實都有「口譯哥」，他們共同點在於年輕，且都熟悉對美外交事務。兩人雖然政治立場不同，但相識且英雄惜英雄，一位是現任駐美代表處政治組長趙怡翔，另一位則是淡江大學國際關係講師黃裕鈞。

趙怡翔是在2016年總統蔡英文當選之夜，擔任國際記者會的口譯，發音與臨場被網友注意，甚至用「耳朵懷孕」來形容。後來他也一路跟隨現任外交部長吳釗燮，從擔任總統府國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任，到外交部長辦公室主任，都被執政黨重用。

後來趙怡翔出任駐美代表處政治組長一職時，在國內掀起軒然大波，主因是他並非經由外交特考錄取的外領人員，而最被在野黨質疑的，是他年僅30出頭歲，批評他不配高薪、職等，被嘲諷是民進黨「酬庸」。

不過，翻看趙怡翔的經歷，從2015年進入民進黨中央黨部，擔任國際部副主任，一路緊隨蔡英文核心重臣吳釗燮，征戰國安會、外交部；他也被形容是「吳釗燮的幕僚長」，幾次蔡英文過境美國，吳釗燮也都委予重任赴美安排，就可知他備受青睞的重要性。

反觀國民黨，在趙怡翔爆紅後，也有一位年輕涉外人才備受關注，甚至形容他是「藍營口譯哥」的黃裕鈞；他也相當熟悉對美涉外事務，過去襄助前國民黨主席的朱立倫、現任主席江啟臣的訪美工作。

最近江啟臣甫上任主席大位，國民黨正是檢討兩岸與對美路線的重要時刻，黃裕鈞則提出，未來國、民2黨的競爭應該變成2個以台灣為主體意識的政黨，國民黨應朝理性務實與對岸風險對沖（hedging strategy）的政黨之路邁進。

黃裕鈞表示，國民黨內呼籲世代交替，在國家認同上，國民黨內存有世代差異，國民黨帶有自由主義、理性、務實追求與對岸共存的政黨；而民進黨是國粹主義的政黨，相較之下，國民黨的理念及槓桿原理更利於美方。

黃裕鈞表示，九二共識在國民黨內也有世代差異，老一輩國民黨在乎的是「一中」、「各表」，但年輕一代國民黨看兩岸政策是「務實政策、求同存異、維持現狀、對等互惠」。

儘管如此，黃裕鈞與趙怡翔，兩人都是30多歲的年輕人，雖然政治立場不同，備受黨照顧的待遇不同，但相識且英雄惜英雄。黃裕鈞在個人臉書分享了他對國民黨未來對外事務的看法後，趙怡翔也在底下留言寫道，「如果未來兩大黨真的競爭台灣主體性，我口譯哥封號送你，我當綠營口譯哥」。有趣的是，同樣因為太過年輕而身居高位，被國民黨痛罵「酬庸」的民進黨副秘書長林飛帆，也都按讚表示認同。