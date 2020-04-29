WHO強調台灣1年出席8場會議「算多了」　口譯哥打臉：每年數百場7成拒台參加

▲WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan，左），與WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

世衛近期因為排除台灣、忽視台灣疫情示警等事掀起爭議。駐美代表處政治組組長趙怡翔今天在一場智庫活動中，與世衛官員隔空交戰，反駁該官員所稱台灣已有許多參與機會。

總部位於華府的美國智庫全球政策中心（Center for Global Policy）今天舉辦線上座談會，探討世界衛生組織（WHO）疫情應對的成功與失敗之處。與會人員包括趙怡翔、前世衛顧問費德勒（David Fidler）及美籍記者艾倫厄布拉希米恩（Bethany Allen-Ebrahimian）等。

雖然智庫事前公布的與會名單並未包括世衛人員，但多位世衛高層官員今天也出席活動，回應外界批評與質疑，包含公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）、處理台灣議題的法律顧問索羅門（Steven Solomon）及研究冠狀病毒部門的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）。

艾倫厄布拉希米恩在活動中質疑，許多多邊組織都有個共通問題，就是害怕與中國對槓，這從世衛祕書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）前陣子接受香港媒體訪問時，拒絕提到台灣或是談論台灣參與一事，可見一斑。

針對台灣參與一事，索羅門指出，世衛是由194個會員國組成，他們負責組織政策、會員參與等政治敏感議題決策工作，世衛人員只負責執行。他引述世衛綱領表示，世衛工作不分種族、宗教、政治理念、經濟或社會情況，「我們與各地所有人們合作」。

索羅門強調，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）上，台灣有指定聯絡窗口，享有與會員國相同資訊權限，台灣專家也每週參與世衛多個防疫工作重要網路的其中兩個。此外，台灣能透過歐盟疾病管制局與世衛合作，並在必要時召開3方電話會議。

對於台灣申請參與世衛技術性會議，被拒率高達70%一事，索羅門表示，本來就不是所有人都能參與每場專家會議，去年台灣受邀出席9場技術性會議，最後參加8場。他指出：「8場算相對多了，（今年）我們會設法安排更多場。」

趙怡翔反駁表示，世衛每年不是舉辦上千場專家會議，也至少有數百場，應該檢視每年參加8場是否就足以滿足台灣衛生專家需求，以及相較其他國家，台灣被拒率70%是否異常地高。

趙怡翔指出，台灣聯絡窗口並不在世衛相關網頁上，導致其他國家無法直接與台灣聯繫，分享重要疫情資訊。他舉例，2017年時，有國家只將一名台籍旅客為「結核病患同班機接觸者」的資訊通報給中國，但中國拖延5個月才通知台灣，代表這機制有缺陷。

趙怡翔並強調，索羅門一直說台灣會員身分取決於世衛會員國，但前世衛秘書長陳馮富珍2017年曾表示，她必須取得中國許可才能邀台灣參加世界衛生大會（WHA），這代表真正決定台灣參與的只有一個特定會員國，那就是中國。

趙怡翔呼籲世衛，不應再讓中國在全球衛生議題上玩弄政治，並應邀請台灣以觀察員身分參與WHA。