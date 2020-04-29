口譯哥隔空開戰世衛「我們被拒率達70％」　籲讓台灣參加WHA

▲趙怡翔去年因為出任駐美代表處政治組組長，掀起各界討論。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

駐美代表處政治組組長趙怡翔（口譯哥）先前在臉書PO文喊話，台灣展現出「我們能幫忙」的精神。而在美國當地時間28日他出席美國智庫全球政策中心舉辦的線上座談會，隔空與世界衛生組織高層官員交戰，包含台灣被拒率高達70％，世衛相關網頁沒有台灣的聯絡窗口，其他國家根本無法直接聯繫並分享疫情資訊。

根據《中央社》報導，參與這場線上座談會的人員有趙怡翔、前世衛顧問費德勒（David Fidler）、美籍記者艾倫厄布拉希米恩（Bethany Allen-Ebrahimian）等人。世衛高層官員則是由公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）、首席法務官索羅門（Steven Solomon），以及傳染病流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）出席。

▲世衛首席法務官所羅門。（圖／取自WHO直播）

針對台灣的議題，索羅門強調台灣其實有指定的聯絡窗口，與會員國一樣享有關於新冠肺炎的相同資訊權限，而且台灣專家每週都可以參與兩項世衛的重要防疫工作，必要時也能進行3方電話會議，至於被拒率達70％這件事，並非所有人都可以參加每一場專家會議，台灣去年受邀9場、參加8場，其實已經算多了，未來還會幫台灣安排更多場會議。

不過，趙怡翔認為，台灣被拒率達70％相較於其他國家，是否異常地高，況且在世衛的相關網頁上並未顯示我方的聯絡窗口，其他國家根本無法直接聯繫，此外，前世衛秘書長陳馮富珍在2017年時曾提起，台灣能否受邀參加世界衛生大會（WHA），必須先取得中國許可，可見決定權是在一個特定會員國手上，而非世衛所有會員國，最後希望中國不要在全球衛生議題上進行政治操弄，應該讓台灣以觀察員的身分參加WHA，協助全球防疫。