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美國務院次卿將訪台　王美花：深化台美合作、沒有官愈大要愈多

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▲經濟部長王美花。（圖／記者黃克翔攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

外傳美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）本周將訪台，經濟部長王美花今（16）日仍不鬆口，指出次卿來台將是有史以來美方最高層級官員來訪，對於深化台美合作有實質的意義，並強調台美合作「沒有所謂官愈大要愈多。」

工商協進會理事長林伯豐昨（15）日表示，已接到美國在台協會（AIT）邀請出席活動，等同間接證實克拉奇將訪台一事，並認為愈高階的官員來台灣，台灣的本錢就愈低，不一定對台灣有利，愈高階對台灣要求就愈多，台灣是否能接受就要看情況。

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克拉奇在美國國務院主管經濟、能源與環境事務，是台美斷交後訪台最高位階的美國國務院官員，外傳克拉奇將在9月17日到19日訪台，主持「台美經濟商業對話」會議，經長王美花今天受訪時仍無法證實，表示相關時程及議程將待定案後由外交部統一對外說明。

經濟部表示，依據台美互動上的慣例，相關議程、出席人員等細節定案後，將由美方優先宣布，目前僅確認是由美方親自來台。

另外，針對世界貿易組織（ＷＴＯ）15日說，美國對中國大陸逾5500億美元商品加徵關稅之舉，違反了國際規則；對此，王美花表示，後續看美方是否以上訴回應，不過上訴機構因為法官都不見了，很難審理後續案子，過去美方一直希望WWTO改革，但對於改革方向意見並不一致，後續發展仍待觀察。

針對華為禁令生效，對我方供應鏈之影響，王美花表示，禁令生效後台積電、聯發科都不能再供貨，業界都已有準備，對我產業短期及中長期發展來看，台灣半導體產業技術夠好，就有辦法找到客戶來發展，這也是台灣企業的特性。

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