她爬瀑布想拍美照「跌墜30m谷底」　閨蜜伸手想拉…卻跟跌成雙屍！

▲布魯娜與莫妮克是超好閨密。（圖／翻攝自當事人臉書、IG）

記者陳亭伃／綜合報導

閨密出遊卻一起發生憾事。一對分別為18、19歲的閨蜜日前在巴西一處風景區散步時，一起爬上瀑布的頂端，想要留下深刻的回憶照片，但卻因為附近地面濕滑，其中一人從30公尺高的地方滑倒，另一人因為想要伸手拉住對方，卻不慎一起失足墜落，兩人頭部受到重創後身亡，讓親友們相當震驚不捨。

根據英國《太陽報》報導，18歲的布魯納（Bruna Vellasquez）和19歲的莫妮克（Monique Medeiros）是非常要好的姊妹淘，案發當天兩人相約一起到瀑布風景區散步。兩人走到瀑布時決定爬上頂端拍下壯麗的照片，卻沒想到因為地面濕滑，導致布魯娜當場從30公尺高的地方墜落，一旁的莫妮克著急的想要拉住朋友，也跟著一起摔下去。

救援人員接獲報案抵達時，布魯娜早已沒有生命跡象，莫妮克則是被立刻送往醫院急救，但在途中就不幸傳出斷氣的消息。這消息一傳出，讓身邊的親友都相當難過，因為兩人的好交情，對於友誼而言相當難得。

莫妮克的前同事表示，莫妮克就是一個很溫暖的女孩，很樂於幫助別人，她跟布魯娜是非常要好的姊妹淘。據悉，兩人失足的瀑布區相當漂亮，等同於當地的秘境，需要通過一段小路才能達到，但該區還被認為是危險區域。

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