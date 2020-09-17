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人妻自曝「吻了前男友」…狠批士官夫：你只會吠！　他心碎離婚

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▲離婚,監護權,扶養費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲石男表示妻子婚後性情突大變，常常以各種理由亂發脾氣，他逼不得已下只好選擇離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

石姓男子與妻結婚並育有1子，石男稱2人原本感情融洽，但婚後第二年開始，妻子開始以各種理由亂發脾氣，不僅嫌棄他薪水低，甚至還自爆傳了裸照給前男友，想跟前男友復合等想法，三番兩次鬧離婚。石男原先為了小孩選擇隱忍，但後來因實在禁不起精神虐待，只好答應。士林地院審結判准2人離婚，小孩監護權歸爸爸，石妻每月則需支付8705元扶養費。可上訴。

石男與妻2016年10月結婚並一同暫居住於新北市，隔年兒子出生後，小孩主要都託付給居住南投的石男爸媽代為照顧，而石男雖為職業軍人（士官上士），平日無法返家，但他週一至週五仍經常透過視訊、電話等方式與兒子互動，週末也會在家中陪伴。

▲▼離婚。（圖／123RF）

▲石妻婚後自曝與前男友聯繫上，還傳了裸照給對方欣賞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

法庭上石男主張，他們夫妻倆婚後初期原感情融洽，怎料老婆態度突驟變，開始藉故嫌棄他的工作收入與家庭環境，一發脾氣就會亂摔東西，往他身上砸，不僅曾經摔壞嬰兒床，還曾於高速公路上鬧脾氣搶奪方向盤，導致差點發生嚴重車禍。

石男痛訴，後來他發現妻子與前男友聯繫上，往來相當密切，中間他雖然有多次要求2人保持距離，但老婆仍舊不聽勸，2018年4月間更反覆說了42次離婚，甚至向他透露，「想跟前男友在一起」、「我親了前男友，喜歡欣賞他」、「我就傳以前只穿內衣的照片給他（前男友）看以前身材好好」，還直接將雙方原先共同持有的車輛交給前男友開。

石男指出，後來為了緩和氣氛，2人協議暫時分居，沒想到分居後石妻狀況每況愈下，多次以「算命先生」、「濟公師父」託夢為由，說他與同事有染，為此數度致電國防部提出無理由控訴，企圖破壞石男在軍中聲譽與升遷，且當他真的願意放下，提出離婚要求時，妻子又回嗆，「從頭到尾你嘴巴只會吠而已」、「任何人嫁給你遲早發瘋，跟你只是更多苦日子得過」。

諸多事情累積下來，石男認為妻子已無意與他維持夫妻關係，嚴重侵害他身為丈夫的尊嚴，兩家人無緣再作親家，向法院訴請離婚。

士林地院審理時，石妻強調自己產後患上產後憂鬱症，每天甚至要喝4杯手搖飲料舒壓，加上親弟罹癌過世一事，也讓她大受打擊，導致情緒更常低落易怒。法官審結依據雙方說詞，認為石男離婚之訴有理由，予以准許，且石妻每月需支付8705元扶養費。可上訴。

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