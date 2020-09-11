淫保全19歲嫩妻涉3罪！幫少女送餐「謊報老公失蹤」…還討論怎滅證

▲高雄少女案，檢警查出羅妻知情還謊稱老公失蹤，幫隱匿行蹤。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

日前高雄少女遭拐到新竹囚禁的案子引發外界關注！雖然羅姓主嫌的19歲葉姓嫩妻、王姓、盧姓友人到案時，對於案情都避重就輕，但檢警透過還原手機訊息發現，這3人都知道屋內4樓設有密室，並且掩護羅男的犯行，其中羅妻除了提供羅男、少女飲食之外，還假意前往警局報稱丈夫失蹤。3人10日晚間遭羈押禁見獲准。

檢方調查，羅男與羅妻、盧男、王男等3名疑似共犯，前次到案時，對於案情都避重就輕、推諉卸責，由於檢方當時除了供述外，沒有其他的積極事證可以認定3名共犯參與犯罪，只好先諭知3人限制住居。

▲盧男聽從羅男指示，將少女手機內對話並丟棄手機。（圖／記者陳以昇攝）

事後檢方針對各項疑點清查，經還原通訊軟體的對話紀錄後，案情有了重大突破！檢方發現其實羅妻、帶著少女手機趴趴走的盧男、幫羅男管理租屋處的王男都知道住宅4樓設有密室夾層，3人還一同掩護羅男拘禁少女的罪刑。

其中羅妻、王男，除了提供少女及羅男飲食之外，還依照羅男的指示，應對、矇騙警方，羅妻還刻意前往雲林縣警察局斗六分局謊報老公為「失蹤人口」，要掩飾羅男的行蹤，又與其他共犯討論如何滅證；盧男則是為了3千元，依照羅男的指示，先刪掉高雄少女手機內的對話紀錄，再丟掉少女手機。

檢方認為羅妻、王男、盧男等3人均涉犯略誘、妨害自由等罪，另外，羅妻還涉犯使公務員登載不實文書罪之犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，10日晚間向法院聲請羈押禁見，獲法院裁准。

▲羅姓主嫌曾有2次性侵前科。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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