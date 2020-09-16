農漁會攔阻58件、1806萬詐騙案！台南、屏東和高雄金額最多

▲農委會農金局指出，今年至今計有48家農漁會信用部，經由通報成功攔阻詐騙案58件。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會農金局今（16日）指出，今年截至7月底，計有48家農漁會信用部，經由通報成功攔阻詐騙案58件，攔阻金額1806餘萬元，攔阻總金額前3名分別為台南市楠西區農會180萬元、屏東縣內埔地區農會170萬元，及高雄市旗山區農會134萬元。

農金局表示，歹徒利用人性弱點，詐騙手法日新月異，民眾除提高警覺外，並應小心求證，避免財產損失。本年度成功攔阻案例中，有民眾接獲自稱檢調人員告知，證件被盜用於詐騙，為證明其清白，需向法院提存保證金，是日民眾遂至某金融機構提領現金35萬元交付歹徒，又經歹徙誘騙於隔日至農會辦理存單質借現金70萬元，案經農會人員關懷提問深覺可疑，主動報請轄區員警到場協助，經員警與農會人員耐心分析疏導及解說，成功攔阻詐騙。

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農金局進一步提到，農漁會深耕地方，熟悉當地人情，對於農漁村民眾，尤其是中老年人不尋常之提領情形，多能落實關懷提問，避免民眾受害。為保障存款人權益，安定農村、漁村經濟發展，將持續督導各農漁會信用部，強化風險意識，落實關懷提問，並將反詐騙執行成果列為農漁會考核加分項目，請農漁會對於執行關懷提問減少民眾財產損失之信用部員工，予以獎勵、表揚，提升臨櫃關懷提問之效能。

農金局強調，為提升民眾反詐騙意識，配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，對於臨櫃客戶疑似遭詐騙情形時應主動關懷，必要時通報轄區員警到場協助處理，共同合作防止金融犯罪。

