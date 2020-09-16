偷渡客墾丁搶灘逮33人！船長「不知載多少人誰接應」聲押

▲海巡署、警方聯手查獲越南偷渡客，會同衛生局人員安排防疫檢疫 。（圖／海巡署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春籍「金順滿」漁船15日凌晨搭載30多名越南籍人士暗夜偷渡來台，穿救生衣從懇丁附近游上岸躲藏，目前海巡、警方已查獲33名偷渡客及陳姓船長等5船員，除按規定進行檢疫程序，偵訊亦用透明隔板，而其中2名偷渡客昨傳出頭痛、肚子痛，經送醫無礙。屏東地檢署偵訊陳姓船長後，認定他供詞避重就輕聲押，另擴大追查幕後人蛇。

▲▼查獲偷渡客、防疫隔離。



另昨天下午，2名偷渡客傳出頭痛及肚子痛現象，送往醫院治療，狀況已穩定，目前進行隔離中。而這起偷渡案，目前已逮獲33名偷渡客，是否還有其他偷渡客，海巡人員會同警方單位持續追查。

據悉，「金順滿」號漁船上共有 5名船員，除陳姓船長及輪機長外，另3名漁工，海巡署依違反入出境移民法移送法辦。檢方偵訊後，除陳姓船長諭令聲押，其他4人均責付。

海巡人員調查，這起偷渡案，研判規畫很久，越南偷渡客先從大陸出境，由大陸漁船載往公海，再由「金順滿」號漁船接上船，利用暗夜從恆春渡入境，並有人在陸上據點準備接應。

據了解，陳姓船長偵訊時供稱，受人委託到海峽中線接駁偷渡客，有前金和後謝，因未仔細點算，不知載運多少人，且不清楚接手人身分及連絡方式，也不清楚岸上接應集團身分，說法避重就輕。

據悉，越南偷渡客目前偷渡來台的價碼是每人美金1萬元，被查獲的偷渡客中，有不少人先前已在台灣工作過，這次偷渡來台，研判有幕後人蛇集團接應。

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