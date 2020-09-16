屏東2越南偷渡客送醫　1結石腹痛、1燒已退…快篩均陰性！

▲屏東縣恆春2名越南偷渡客身體不適送醫，快篩檢查反應均陰性 。（圖／海巡署提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春籍「金順滿」漁船15日搭載30多名越南籍人士利用暗夜恆春墾丁偷渡上岸，海巡人員會同恆春警方等單位目前已查獲33人，其中兩人昨天下午傳出身體不適，其中一人發溫度超過37度，經送往醫院做進一步檢查，已沒有發燒現象，兩人也做了新肺肺炎快篩檢查，反應均為陰性，人員已進行隔離作業。

▲▼相關人員做好安全防疫作為。

恆春籍「金順滿」號漁船陳姓船長從大陸漁船接手這批越南偷渡客，其中不乏先前已有來台工作經驗，但船長卻推說不知道載運多少越南偷渡客，「不知偷渡客人數怎麼接駁費用？」，檢方及海巡人員均懷疑其說法，但他不吐實，海巡人員也莫可奈何，只是目前已找到33位偷渡客了，到底還沒有人在逃，就很傷筋。

還好，昨天傳出兩名身體適不適的偷渡客，一人肚子痛、一人輕微發燒，均悉當時體溫有超過37度，一度讓相關人員很緊張，經屏東縣政府衛生局分別送往枋寮及安泰醫院就醫，做進一步檢查，疑似發燒人員經醫師診斷後，並無發燒情形。另一名肚子痛的偷渡客經診斷，為結石所引起，已由醫師開藥服用。

衛生局也安排對他們新冠肺炎快篩檢查作業，16日早上結果都出爐，兩人均為陰性，讓海巡人員及相關人員鬆了一口氣，但仍對偷渡客進行隔離措施，杜絕防疫缺口。