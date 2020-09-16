追撞女騎士！聯結車「虎口」下橫躺機車...她命大擦傷

▲台南市南區中華西路與健康路口，上午發生車禍，1部聯結車行經該處欲右轉時，撞擊前方1部機車，66歲女騎士命大僅雙腳擦挫傷，送醫無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區中華西路與健康路口，16日上午9時12分發生1起車禍，1部聯結車行經該處欲右轉時，撞擊前方1部機車，機車人車倒地，曳引車司機急煞車，未輾過機車，66歲女騎士命大雙腳擦挫傷，經送醫就治幸無大礙，全案肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

台南市警六分局警方指出，南區中華西路與健康路口，16日上午9時12分發生1起車禍，1部由31歲黃姓男子所駕駛的聯結車，沿健康路外側車道西向東方向行駛至肇事地點欲右轉，追撞同向由66歲吳姓女子所騎機車，吳女當場人車倒地，黃姓駕駛撞擊後馬上緊急煞車，聯結車頭剛好停在機車前未輾過，吳女經救護車送郭綜合醫院就治，雙腳擦挫傷，幸無大礙已出院返家休養。

警方據報到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證作業，並對肇事雙方進行酒測，黃姓駕駛及吳姓女騎士均無酒駕情事。

案發時有網友目擊，馬上拍照PO上臉書社群，提醒其他用路人繞道行駛，許多網友看到照片都大為吃驚，也為該機車騎士安危擔憂。台南市警六分局提醒民眾，行經路口請注意車況，避開大型車輛，因大型車視線死角多，靠近易發生危險，另大型車駕駛人也應注意行車安全，禮讓直行車，勿搶快以免肇事釀禍追悔不及。

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