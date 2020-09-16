　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

慶生宴聊起20多年前遭霸凌！撂人圓鍬K學長母...13人被逮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉呂姓青果商舉辦慶生會，邀請員工及同村友人前來烤肉歡慶，席間有人提及呂20多年前就讀國1時，常遭就讀國3朱姓學長摑打頭部霸凌，有人提議去朱家算帳，共有13人前往，衝突中，有人持朱家圓鍬打到朱母的頭部受傷，里港警方獲報出動快打部隊前往處，呂等人早已鳥獸散，警方循線將他們全部逮獲，訊後依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東縣里港警分局將呂姓男子等人逮獲送辦 。（圖／民眾提供）

▲屏東縣里港警分局將呂姓男子等人逮獲送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東縣里港警分局將呂姓男子等人逮獲送辦 。（圖／民眾提供）

▲偵查隊長陳忠義說明警方偵辦過程。

里港警方勤務中心於3日凌晨1時接獲報案，稱在高樹鄉南興路某處民宅前，發生打架鬥毆案件，警方立即出動快打部隊前往處理。經了解，呂姓男子當晚與同村友人舉辦烤肉慶生，席間回憶想起國中時期，遭同校朱姓學長霸凌，幾杯黃湯下肚後，越想越不甘心，邀集在場友人，烙人一同前往朱姓被害人家中理論，涉嫌以被害人家中圓鍬敲擊朱姓被害人母親而造成受傷腦震盪，另又共同毀損被害人家中木櫃、大門及出言恐嚇，致心生畏懼。

警方趕到時，對方已一哄而散，分局長楊龍祥立即指派警力，權責任務分工，調閱相關路口監視器，過濾可疑人車，強力執法，並在短短數小時內循線帶同呂嫌為首等13名犯嫌逮獲到案，訊後依觸犯刑法妨害秩序、妨害自由等罪嫌送辦。

楊龍祥表示，面對暴力，警方將以強勢態度，強力執法偵辦，消弭不法於無形，以維善良百姓居家生命、財產安全。

►Her今天推出暱稱「靈芝精華」的ORIGINS品木宣言Dr.WEIL 青春無敵健康光潤精華液加大版100ml，原價4170元，特價2850元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
黃鴻升猝逝　羅志祥曾爆與他鬧翻...悲痛回應了
黃鴻升生前最後身影曝！露招牌大笑　同框友隔1天收噩耗淚崩
猝逝現場曝！小鬼爸見「冷氣電視全開」　無人回應開門見兒遺體
黃鴻升猝逝前2天「留最後一句話」　網湧入淚崩
黃鴻升初判死因曝！洗澡水放好「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口
《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰：正在趕回台北
黃鴻升驟逝震撼演藝圈　女友峮峮「聽記者講才知」
黃鴻升父親悲痛發聲！「兒子前一天還和家人吃飯」
快訊／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下
小鬼IG最後發文曝光！死訊前1天才開心互動愛犬…身影畫面逼哭
黃鴻升36歲逝！8年前健檢查出「遺傳病史」　出道18年揮別最
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5千人被臭到！桃園樹脂廠管線斷裂不明氣體外洩...里民掩鼻關窗

黃鴻升倒臥浴室前猝逝！經紀人飛奔北投住處　一看「眼眶紅了」

屏東2越南偷渡客送醫　1結石腹痛、1燒已退…快篩均陰性！

猝逝現場曝！小鬼爸見冷氣電視全開…「喊人無回應」開門驚兒子遺體

黃鴻升初判死因曝！洗澡水放好…「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

控北市前官員貪紓困金3千萬！旅館公會理事長：「要我們去死？」

逆天長腿妹全裸跨坐甩「洗面奶」　老司機包廂狂動爽翻下場慘曝

隨機熊抱落單女！勾頸摀嘴拖巷弄...欲強吻襲胸　龜山之狼下場曝

慶生宴聊起20多年前遭霸凌！撂人圓鍬K學長母...13人被逮

醉男連闖紅燈過彎失控　狂鏟9機車電線桿也撞歪...酒測0.61

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

5千人被臭到！桃園樹脂廠管線斷裂不明氣體外洩...里民掩鼻關窗

黃鴻升倒臥浴室前猝逝！經紀人飛奔北投住處　一看「眼眶紅了」

屏東2越南偷渡客送醫　1結石腹痛、1燒已退…快篩均陰性！

猝逝現場曝！小鬼爸見冷氣電視全開…「喊人無回應」開門驚兒子遺體

黃鴻升初判死因曝！洗澡水放好…「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

控北市前官員貪紓困金3千萬！旅館公會理事長：「要我們去死？」

逆天長腿妹全裸跨坐甩「洗面奶」　老司機包廂狂動爽翻下場慘曝

隨機熊抱落單女！勾頸摀嘴拖巷弄...欲強吻襲胸　龜山之狼下場曝

慶生宴聊起20多年前遭霸凌！撂人圓鍬K學長母...13人被逮

醉男連闖紅燈過彎失控　狂鏟9機車電線桿也撞歪...酒測0.61

川普國際信任度居全球之末　民調：疫情危機處理比普丁＆習近平差

徐恩光「出任CUBE理事」工作內容曝光　網讚：練習生有福了！

快訊／輸出病例+6！菲律賓籍移工自台返國遭確診「在台接觸者113人」

前官員組「離職俱樂部」　柯文哲臉沉不回應

金塊睽違11年再進西冠又對湖人　莫瑞、約基奇搶七勝場數超喬丹

黃鴻升驟逝前2天留「下週一見」食言了　粉絲崩潰：不是說好了嗎

台南王爺才警告運勢低！　小鬼黃鴻升「屬豬」猝逝…預言爆恐怖巧合

快訊／作業來不及！口罩「MIT、MD」雙鋼印　延至9/24上路

「緬甸」疫情快速上升！　即起自「中低風險國家移除」

小鬼黃鴻升驟逝　愷樂沈寂5個月罕見發文痛喊：無法接受！

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升初判死因曝！出浴室「滑倒撞頭」趴地陳屍床邊

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

連千毅自曝「後宮名單」：外型真的是排在最後一項

夾腳拖大叔全身地攤貨　最大毒王本尊照首度曝光

夫偷吃害死元配　打5寸釘入她頭顱

猝逝現場曝！小鬼爸見冷氣電視全開…「喊人無回應」開門驚兒子遺體

遭控共諜！前國會助理病逝台大醫院

燦坤害命！維修裝啞送回瑕疵品　問題除濕機自燃燒死阿嬤

台中2女困沙洲！警消涉水急援

24歲男被開單不爽！放火燒烏日派出所

夜半敲門張碩文　李婉鈺被判刑月底執行

突擊艇翻覆3死！重傷中士搏鬥76天多重器官衰竭不治

更多熱門

相關新聞

屏東2越南偷渡客送醫　快篩均陰性！

屏東2越南偷渡客送醫　快篩均陰性！

屏東縣恆春籍「金順滿」漁船15日搭載30多名越南籍人士利用暗夜恆春墾丁偷渡上岸，海巡人員會同恆春警方等單位目前已查獲33人，其中兩人昨天下午傳出身體不適，其中一人發溫度超過37度，經送往醫院做進一步檢查，已沒有發燒現象，兩人也做了新肺肺炎快篩檢查，反應均為陰性，人員已進行隔離作業。

偷渡客墾丁搶灘逮33人！船長「不知載多少人」聲押

偷渡客墾丁搶灘逮33人！船長「不知載多少人」聲押

越南偷渡客偷渡上岸恆春　16日早再逮獲6人

越南偷渡客偷渡上岸恆春　16日早再逮獲6人

客門口腳滑骨折　女店長賠23萬

客門口腳滑骨折　女店長賠23萬

越南偷渡客泅泳上岸　2人不適送醫未發燒

越南偷渡客泅泳上岸　2人不適送醫未發燒

關鍵字：

屏東里港警察高樹慶生霸凌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

黃鴻升初判死因曝！出浴室「滑倒撞頭」趴地陳屍床邊

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

黃鴻升父親悲痛發聲！

小鬼IG最後發文曝光！　死訊前1天才開心互動愛犬

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

周杰倫送兒女進貴族幼兒園「1年學費140萬」！

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

目擊哥打臉救難伯「倖存者只想救車」

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面