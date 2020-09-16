慶生宴聊起20多年前遭霸凌！撂人圓鍬K學長母...13人被逮

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉呂姓青果商舉辦慶生會，邀請員工及同村友人前來烤肉歡慶，席間有人提及呂20多年前就讀國1時，常遭就讀國3朱姓學長摑打頭部霸凌，有人提議去朱家算帳，共有13人前往，衝突中，有人持朱家圓鍬打到朱母的頭部受傷，里港警方獲報出動快打部隊前往處，呂等人早已鳥獸散，警方循線將他們全部逮獲，訊後依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東縣里港警分局將呂姓男子等人逮獲送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲偵查隊長陳忠義說明警方偵辦過程。

里港警方勤務中心於3日凌晨1時接獲報案，稱在高樹鄉南興路某處民宅前，發生打架鬥毆案件，警方立即出動快打部隊前往處理。經了解，呂姓男子當晚與同村友人舉辦烤肉慶生，席間回憶想起國中時期，遭同校朱姓學長霸凌，幾杯黃湯下肚後，越想越不甘心，邀集在場友人，烙人一同前往朱姓被害人家中理論，涉嫌以被害人家中圓鍬敲擊朱姓被害人母親而造成受傷腦震盪，另又共同毀損被害人家中木櫃、大門及出言恐嚇，致心生畏懼。

警方趕到時，對方已一哄而散，分局長楊龍祥立即指派警力，權責任務分工，調閱相關路口監視器，過濾可疑人車，強力執法，並在短短數小時內循線帶同呂嫌為首等13名犯嫌逮獲到案，訊後依觸犯刑法妨害秩序、妨害自由等罪嫌送辦。

楊龍祥表示，面對暴力，警方將以強勢態度，強力執法偵辦，消弭不法於無形，以維善良百姓居家生命、財產安全。

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