大馬醫師貼簡報徵女友　試用三個月根據表現給獎、生日有禮金

▲馬來西亞醫生以「為什麼妳該跟我約會」為題，做簡報徵求約會對象。（圖／取自Muhammad Naquib Hasief Bin Baharin）

實習記者陳培鈞／綜合報導

馬來西亞一位26歲的醫生巴哈林（Muhammad Naquib Hasief Baharin），9月初分享了一份工作職缺。內容是希望可以找到適合的約會對象。此貼文一出，吸引眾多網友爭相討論。

根據TimesNow報導，巴哈林在個人推特帳號上，以簡報「為什麼妳該跟我約會」為題，介紹自己的身世背景和喜好。為了讓應徵者更認識他，他還添加了他的朋友、家人甚至是前女友對他的評價。

例如，他是一位謎因分享者，喜歡看梗圖；也喜歡惡作劇、講笑話。同時，他也喜歡吃巧克力，興趣是睡覺和做菜。另外他還常因音樂太大聲，而被媽媽抱怨。

▲甚至還貼出了，朋友及前女友們對他的評價。（圖／取自Muhammad Naquib Hasief Bin Baharin ）

他也貼出了理想型的條件，像是，受過教育且個性成熟，有良好的餐桌禮儀；能夠聽懂他的笑點等。條件中還提到前三個月是試用期，他會根據個人的表現給予適當的獎金，生日時也會有額外的禮金。

正如預期，人們對於他創新的約會職缺，引起了不小的話題，甚至產生共鳴想要效仿他的創意。網友佛爾林就回應，或許我多年後，也可以來做這樣的簡報。

▲簡報中呈現了他的個人興趣。（圖／取自Muhammad Naquib Hasief Bin Baharin）

