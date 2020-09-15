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預約安養院卻未現身！警消破門驚見「老翁遭勒斃」　妻虛弱伴屍

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▲▼老人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲83歲的福田榮一被發現陳屍家中。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本岐阜縣本巢市一名83歲的老翁15日上午被警消發現，陳屍在家中，脖子上有明顯勒痕，而他77歲的妻子則是虛弱地倒在一旁無法動彈，警方隨即將其送往醫院治療，目前已無大礙。據悉，死者原本預計要入住安養中心，然而時間到了卻遲遲沒有現身，怎知竟是慘死家中。目前警方已將此案定調為他殺，待妻子身體恢復後將會深入調查案發經過。

根據《中京電視》報導，死者是83歲的福田榮一，平時和77歲的妻子共同住在岐阜縣本巢市的家中。然而福田原本預計要入住安養中心，卻一直沒有現身，安養中心的工作人員驚覺有異，緊急聯絡福田的家人，福田的家人這才連忙通報消防人員尋求協助。

消防人員15日上午11時左右到場後破門而入，沒想到竟在1樓的床上發現早已死亡的福田榮一，而他的妻子則是身體虛弱地倒在一旁。消防人員隨即通報警方，並將他的妻子送醫急救，所幸經搶救後已無大礙。據警方透露，福田的脖子上被像是繩子的東西綑綁，疑似是遭到勒斃。

警方表示，家中並沒有打鬥的痕跡，初步判斷妻子應該知道詳細事發經過，目前已經將全案定調為他殺，將持續深入調查以釐清案情。

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