高達88%是女性！日本百歲人瑞破8萬　網揭悲痛事實：男人都戰死了

▲日本超過百歲的人瑞中，有高達88%是女性。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省15日公布最新數據，100歲以上的人瑞人口數首度超過8萬大關，來到8萬450人，相較去年增加9176人，已經連續50年創下前一年新高。此外，數據顯示，百歲人瑞中有高達88.2%是女性。對此，有網友分析，性別比例會差距這麼大，有可能是因為那個年代有許多男性為國出征，卻不幸戰死沙場，留下妻兒獨自生存。網友更難過表示，「這個數據太悲傷了。」

根據《時事通信社》報導，隨著9月21日「敬老日」即將到來，日本厚生勞動省15日公布最新住民資料統計數據，其中截至15日為止，日本國內超過100歲的國民高達8萬450人，首度超過8萬人，相較2019年同期增加了9176人，也是連續50年突破前一年的數據。

根據數據顯示，日本的百歲人瑞中女性就佔了7萬975人，也就是88.2%，而性別比例的巨大差距也引起網友討論。有網友分析該數據與歷史背景後，卻發現令人悲痛的事實。網友說，日本本身就是長壽的國家，但超過100歲的人瑞男女比例卻有極大差距，應該就是因為那個年代許多男性都需要替國家出征，被派駐到前線作戰，就算能夠幸運存活，通常也很難長壽。

另一方面，根據統計，日本每10萬人就有63.76人超過100歲，其中島根縣的人瑞最多，每10萬人中就有127.6人是百歲人瑞，其次則是高知縣的119.77人，鳥取縣的109.89人。反之，百歲人瑞最少的地區則是埼玉縣，每10萬人中只有40.01人超過100歲。

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