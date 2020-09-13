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蒜價飆進口合格率僅4成！農委會將找「台商看貨」協助檢疫

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▲雲林蒜農9月陸續播種，許蒜農已開始整理蒜種，受蒜頭高價吸引，部分農民把準備用來做蒜種的蒜頭全賣出不種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林蒜農9月陸續播種，受蒜頭高價吸引，部分農民把準備用來做蒜種的蒜頭全賣出不種。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許展溢／台北報導

蒜頭價格飆漲，主因是受新冠肺炎疫情影響，進口大蒜到台灣發現很多帶土、發霉，卡在檢疫不合格，直接銷毀或退運，造成國內供不應求連續3個多月。農委會今（13日）透露，已拜會僑委會，希望找到台商幫忙「看貨」。

根據農糧署提供資料，台灣每年有約6萬多公噸大蒜需求，4萬多公噸來自國產，另外2萬公噸則需進口補足。農糧署表示，但今年截至目前僅有10629公噸，較去年同期19255公噸，少了約8千公噸。

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進口大蒜來自埃及、西班牙和阿根廷等國，農委會副主委陳駿季說明，疫情讓輸出國檢查大蒜時，無法落實清理工作，台灣人員也無法過去看貨，雙重原因導致大蒜進來不合格比例偏高，從5月統計至今，合格率僅4成。不合格部分依規定要退運，有兩種選擇，一是到第三國家，如馬來西亞、越南等國整理後再輸台，二是直接退回輸出國。

▲國內蒜頭從七月開始一路每週漲價至今，昨日西螺果菜市場交易行情價每公斤均價300元，傳統市場蒜頭每台斤200元、蒜仁210元，大蒜如今物以稀為貴。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農糧署資料顯示，台灣每年有約6萬多公噸大蒜需求，2萬公噸需進口補足。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳駿季表示，上週找業者開會外，農委會已請外館協助並拜會僑委會，希望能找到當地在附近的台商幫忙協助，從輸出國要運出時幫忙看一下貨，避免到台灣發生問題，浪費時間跟金錢。陳駿季進一步說明，若整個貨櫃要轉到第三國重新整理，以西班牙為例，檢疫站要轉到馬來西亞，台灣也會協助溝通。

另外，陳駿季說，屆時從第三國再輸至台灣時，會註記「加速通關流程」，讓程序簡化，並強調這次真的因疫情關係，人力管制下，讓輸出國農場工人減少，相對整理時，可能就會比較沒有那麼仔細，不過，台灣檢疫標準還是要維持，落實規定。至於台商幫忙細節，現階段還在搜集資料，之後會再交給僑委會。

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