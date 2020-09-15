王鴻薇批陳時中缺席公聽會：韓國瑜不行　蘇貞昌就可以

▲蘇貞昌、韓國瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中缺席關於瘦肉精立法院公聽會，卻在台北市小巨蛋唱歌，儘管演唱會辦在周末，仍引發爭議。對此，台北市議員王鴻薇批評，韓國瑜不行，但蘇貞昌就可以，蘇貞昌下面的相關部會就可以不到立法院說明，可以不用參加公聽會。

王淺秋主持廣播節目《8點千秋萬事》，15日邀請王鴻薇談海峽論壇、台北市長選舉。王鴻薇表示，台北市長柯文哲一定會扶持自己的人，民進黨台北市長最有可能的候選人目前還是陳時中，民進黨一定會挑一個最能勝選的人，至於姚文智，上次參選過的人這次不會參選，就不提了，陳時中參選的機率還是最大，未來台北市長選舉一定是三強鼎立。

王淺秋指出，陳時中最近動作頻頻，包括上時尚雜誌、在歌唱節目和歌手詹雅雯合唱，但立法院很多公聽會攸關衛福部的業務，像是瘦肉精美豬美牛公聽會，陳時中卻缺席了。

「這很離譜！」王鴻薇提到，行政院預告的期間只有短短的7天，這是違規的，2016年民進黨上台之後，行政院秘書長函釋各機關，法律或法規要做修正的話，公告起碼至少60天，現在行政院夜裡快要12點的時候，才把公告拿出來，「告訴你我要怎麼餵你吃美豬，真是莫名其妙」。

王鴻薇提及，美豬美牛、健保問題、食安問題，這麼多重要問題，「你居然去上時尚雜誌當型男，去拍照片，又去唱歌」。王淺秋批評，就算要去，也要能兼顧，問題是去這些娛樂性的宣傳行程，卻不去應該去的公聽會。

王鴻薇認為，更惡劣的是，上週國民黨智庫開公聽會沒邀請陳時中，只希望食藥署的人可出席，結果食藥署回應「上面說不用去」，「這什麼東西啊，你太離譜了吧，你們怎麼打牌啊？」，立法院不分藍綠立委關心天經地義，這麼重大政策改變，行政單位去說明也是天經地義，長官卻說不用去，為什麼羞於見人？不想政策說明，因為沒辦法說明，自己打自己的臉。

王鴻薇痛批，民進黨是完完全全雙標黨，包括瘦肉精美豬、公投，連民進黨立委范雲在丁允恭事件上也是，遇到自己的政黨出事就閉嘴，對執政者來講，標準不能一直浮動。

尊重民意的部分，王鴻薇說，不要說對小黨的民意不尊重，對自己執政黨的民意夠尊重嗎？包含蔡英文、蘇貞昌所率領行政院都不理立法院，立法院也不開議，在野黨一直喊快開議，結果執政黨一直拖時間。

王鴻薇還說，「韓國瑜不行，但是蘇貞昌可以」，蘇貞昌下面的相關部會就可以不到立法院說明，可以不用參加公聽會、不用參加記者會，這都好棒棒，「誰讓你是韓國瑜呢？」