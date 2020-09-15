「民進黨造假轉移美豬焦點」　國民黨：蔡政府不需向人民道歉嗎？

▲國民黨發起「瘦肉精零檢出公投連署」。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立院黨團總召林為洲近日要求行政院長蘇貞昌必須為開放瘦肉精美豬進口道歉後，反遭政院質疑，國民黨、馬政府官員在國際標準尚未出爐前開放瘦肉精美牛進口，是否更該道歉？對此，國民黨15日晚間痛批「誤導視聽，製造假消息」，民進黨不斷顛倒進口瘦肉精美牛與國際標準訂定的先後次序，意圖掩蓋當時「牛豬分離、排除內臟」的決策事實，轉移當局罔顧人民健康、執意進口瘦肉精美豬的焦點。

「民進黨政府牽扯前朝並不能遮掩施政失德、失能的事實，應該以民為念，修正這項錯誤的政策。」國民黨指出，聯合國食品法典委員會（CODEX）先於2012年7月6日通過萊克多巴胺安全容許量標準，立法院臨時會再於7月25日通過《食品衛生管理法》修正，開放含瘦肉精美牛進口，籲行政院不要屢屢放話、顛倒次序、誤導視聽。

國民黨批評，蔡政府在沒有任何事先溝通、未經國會討論、缺乏配套措施、尚無法保證可以清楚標示下，就已先承諾開放含瘦肉精美豬進口，對比當年民進黨反美豬聲浪如此強烈，如今逼人民吞瘦肉精美豬的行徑又如此蠻橫專斷，且無視國人健康，難道蔡政府對於立場瞬息變換，都不需要向人民道歉嗎？

國民黨表示，食安不能類比，過去開放美牛經驗與此刻暴力開放瘦肉精美豬不能混為一談。馬政府時期開放美牛，堅持「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」原則，且當時綠營在開放美牛後，也堅持絕不能開放含瘦肉精美豬進口，為何如今卻全面改口？甚至要竄改大家的記憶，無底線的退讓難道只為了守護民進黨的政權，就棄守「牛豬分離、排除內臟」原則，更無視全民的食品安全？

國民黨強調，發起公投就是為了透過民意的展現，擋下蔡政府的不當決策，相信全民會站出來共同擋下含瘦肉精美豬與內臟。

國民黨透露，上周第一階段公投提案連署書已達標，許多民眾透過現場連署、郵寄連署書等方式共同響應，下周將送中選會審議。第二階段連署能否展開，則要視中選會決定成案與否。

國民黨也呼籲中選會不要因為政治思考而卡案，公投案是人民權利，也是民眾心聲，對民眾健康食安至關重要的事，應讓民眾有權自己做主，用行動展現捍衛健康與食安的決心。

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