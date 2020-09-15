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國民黨批蔡英文「選後蹭香港」！陸委會：已積極落實人道援助關懷專案

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者邱茀濱／綜合報導

先前傳出5名偷渡來台的港人，已經被陸委會扣留近2個月。國民黨今（15）日召開記者會，痛批民進黨「選前撐香港，選後蹭香港」，因此呼籲政府盡快修法保障港人權益。對此，陸委會回應稱，為彰顯決心，政府已積極落實「香港人道援助關懷專案」，提供港人便捷服務與照顧。

國民黨團15日「嘴上撐香港，選後不立法」的記者會上，總召林為洲指出，鍾聖雄揭露、控訴其協助5位曾在香港反送中運動的港青偷渡來台，結果遭陸委會扣押在高雄近2個月，既沒有通知其家屬、也不讓律師跟港青見面，目前狀況不明。

國民黨質疑，如今助港於法無據，蔡政府難辭其咎，民進黨連任後，挺香港只是嘴巴說說，更讓選前的「撐香港」直接變成「蹭香港」。蔡政府不僅堅持現行法規足夠，甚至力擋港澳條例修法，導致港澳條例漏洞未能補足，以及如今偷渡來台港人淪為囚禁人球、權益未獲具體保障。

林為洲批評，民進黨政府執意認為，陸委會內部制定所謂「香港援助方案」就足以處理港人援助問題，但法律制定的目的，是要讓國人對法有預期性、穩定性、可信賴性，若民進黨政府制定完備的救援港人的法律，就不會出現鍾聖雄們暗地救援參與民主運動的港人，「顯現蔡英文選前撐香港，選後呢？有在撐香港嗎？把國家誠信放在哪裡？國民黨團嚴厲譴責民進黨政府！」

陸委會回應強調，政府為了彰顯照顧港人的決心，已經積極落實「香港人道援助關懷專案」，提供港人便捷服務與照顧；而相關機關亦將依據既有法律規範，依據人道原則及相關法規妥適處理人道援助個案。

其實，依政府指示，陸委會規劃的「香港人道援助關懷行動專案」已於6月18日核定，執行本專案所建置的「台港服務交流辦公室」也於7月1日正式營運，並強調專案的實施，充分展現政府對港人守護民主自由人權的支持，以及關懷港人的決心與善意。

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