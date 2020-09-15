DPP生日！屏東縣黨部邀「千歲不老球壘隊」比賽...89歲仍嚇嚇叫

▲民進黨屏東縣黨部慶祝34年黨慶，將舉辦壘球等球賽 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

民主進步黨屏東縣黨部慶祝創黨34年，將舉辦桌球、壘球、原鄉樂樂排球賽，其中壘球賽邀「千歲不老球壘隊」參賽，其中最高齡長者已89歲，依然「真勇健」，能打、能守、還能跑，強力宣導「要活就要動」運動強身觀念。

▲黨慶LOGO。

屏東縣黨部主委許展維說，今年縣黨部特別以「做人民後盾」結合黨徽意象，設計成今年34周年黨慶LOGO，別具意義。

許展維表示，慶祝今年的黨慶，縣黨部積極與運動社團建立互動與聯繫，將分別於9月20日舉辦桌球、9月27日壘球、10月10日原民鄉樂樂排球三大項活動。

桌球在萬丹國中舉行，會邀請屏東縣內桌球好手以雙循環賽方式進行，當天有45支球隊、千餘位選手齊聚；壘球賽在萬丹、潮州兩地競技，這次特別邀請到千歲不老球壘隊參賽，其中最高齡長者是來自屏東現年89歲的阿公，目前「真勇健」能打、能守、還能跑。另有3支球隊的平均年齡也都超過65歲，打破壘球都是青壯年玩得刻板印象，強力宣導「要活就要動」運動強身的概念觀念。

最後是原民鄉親舉辦的溫馨趣味競賽與樂樂排球賽作收尾活動，有兩人三腳、好靓檳葉車、甜蜜的負荷、爆破大隊等趣味競賽，另邀集約300部落族人親子同樂的樂樂排球賽，相當有可看性。

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