為放寬美豬道歉？　政院反擊國民黨：馬政府更該為開放美牛道歉

記者陳家祥／台北報導

立法院18日開議，行政院長蘇貞昌預計將針對含萊克多巴胺進口美國豬肉進行專案報告。針對國民黨團總召林為洲要求蘇貞昌必須為開放含萊劑的美豬道歉，行政院15日下午反駁，如果以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進入台灣的國民黨、馬政府官員們，是不是更該道歉？

丁怡銘表示，還是要強調，台灣要走出去，就要依照國際標準來進入自由貿易體系，不然我們的外銷產業就是一直綁一隻手在跟外國人競爭。

丁怡銘指出，如果以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進入台灣的國民黨、馬政府官員們，是不是更該道歉？尤其美國牛肉現在已經8年，我們沒有看到國民黨執政縣市在反對美牛，或是要求美牛零檢出。可見根據國際標準，無論是牛肉或豬肉，對於民眾健康都沒有影響。

丁怡銘說，從美國豬進口台灣三十年來的資料來看，市佔率至今只有1%，可見台灣豬有絕對競爭力。這幾年在政府與民間的努力下，口蹄疫順利拔針，又守住中國非洲豬瘟的入侵，台灣優質豬肉已經可以出口，如今在台灣市佔率也坐穩九成。因此大部分豬農都不怕進口豬肉，只要政府推動清楚標示，讓民眾可以容易辨識，美豬本來對產業就未造成衝擊，未來更不會有影響。

丁怡銘指出，包括日韓和CPTPP的主要國家皆已開放，我們是一個國家，還是希望一起為國家好，只有跟國際接軌、減少貿易障礙，才能讓台灣的產品外銷到全世界時能夠跟他國產品競爭。