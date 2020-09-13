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男子舞廳飲酒揮刀鬧事　安平警迅速壓制逮捕

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▲台南市警四分局主動查處1處舞場酒客持刀鬧事，將吳姓男子逮捕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局主動查處1處舞場酒客持刀鬧事，將吳姓男子逮捕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局安平安平派出所，13日凌晨執行治安熱點巡邏勤務，見安平區1家舞廳內有吵鬧聲，警方主動入內查看，發現有1名27歲吳姓酒客藉酒意鬧事，並持刀揮舞，員警當場將他壓制逮捕，將他依社會秩序維護法的妨害秩序罪嫌送辦。

▲台南市警四分局主動查處1處舞場酒客持刀鬧事，將吳姓男子逮捕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方為避免事端擴大，立即通報線上快打警力前來執行盤查及臨檢，並抄登在場所有人基本資料，即時化解爭吵糾紛。警方在現場過濾清查時，另發現有傷者受傷自行就醫，傷勢並無大礙。

▲台南市警四分局主動查處1處舞場酒客持刀鬧事，將吳姓男子逮捕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該名鬧事的吳姓涉案人並非事主，疑因另有一批酒客，嫌舞場大班服務態度不好，而起爭執，引起吳姓男子不滿，與對方發生口角，憤而持刀揮舞鬧事，而之前自行就醫的酒客，並非被刀子殺傷，而是被砸碎的玻璃割傷，這部分四分局將持續釐清案情，將涉案人等依法究辦。

▲台南市警四分局主動查處1處舞場酒客持刀鬧事，將吳姓男子逮捕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局長蔡進閱表示，這次衝突事件由四分局員警主動發現並立即處置，犯嫌已經依法移送，後續將持續追查其他涉案人員，並肯定員警即時發現，未擴大事端，此次雖屬單一事件，惟四分局對於暴力事件絕不姑息，秉持嚴正執法態度，事前約制、事中查處、事後移送，將持續通知相關在場人等到案說明，另店家部分將加強臨檢及周圍路檢勤務力道，並清查有無遵守防疫規定；維護安平地區長治久安。

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