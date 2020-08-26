他機車沒油捉狂踹看板爆衝突　揮刀逼退路人跳上轎車叫囂...下一秒「吃土」

▲鄭男昨深夜疑因心情不好踹倒路旁廣告看板，與店家爆衝突，進而持水果刀攻擊出面排解的路人，被龍潭警方壓制逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市鄭姓男子25日深夜在桃園市龍潭區東龍路上，疑因心情不佳與工作不順，踹倒路旁廣告看板，引起店家老闆質問，雙方口角後引發肢體衝突，路人見狀出面排解，鄭男竟持水果刀揮舞砍傷路人，還跳上路旁轎車踹破擋風玻璃，警方據報趕來將失控鄭男壓制在地上，偵訊後依殺人未遂、傷害與毀損等罪嫌移送偵辦。

龍潭警分局指出，25日深夜23時許，27歲的鄭姓男子徒步經過龍潭區東龍路一家炸物攤前，疑因心情不佳用腳猛踹廣告看板，引起店家老闆質疑詢問，雙方口角後發生肢體衝突，鄭男竟抓狂大吼大叫。

▲鄭姓男子25日深夜心情不好，與店家業者發生衝突，還跳上路旁轎車踹破擋風玻璃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此時，有路人見狀上前排解，鄭男竟持水果刀揮舞逼退路人，還跳上路旁轎車大聲叫囂，離譜行徑嚇壞路人，龍潭警方據報後出動快打部隊到場，以優勢警力迅速將其壓制在地，才結束一場鬧劇，但炸物攤業者身體有多處擦挫傷，路人背部遭水果刀劃傷，分別被警方送醫治療。

鄭姓男子警訊時辯稱，目前在龍潭區擔任臨時工作，暫時居住在龍潭區，25日深夜騎乘機車至龍潭市區時，因機車沒油又找不到加油站，一路步行到市區，因心情不好才以腳踹踢路旁攤商廣告看板，沒想到引發一連串肢體衝突；警方偵訊後將鄭男依殺人未遂、傷害、毀損等罪嫌移送桃檢偵辦。



龍潭警分局分局長蕭欽杰呼籲，警察為維持公共秩序保護社會安全，民眾若發現有危及公共安全或有暴力攻擊傾向、破壞安寧秩序者，請立即撥打110報案電話通知警方到場處理，以免無辜民眾受傷害。

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