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殺子蹲牢才出來！他拐8歲女童上車　公路旁「硬騎發洩」完事後剁手棄屍紀念…

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▲塔茲遭到變態性侵後剁手。（圖／翻攝自CHANGE.ORG）

▲塔茲遭到變態性侵後剁手。（圖／翻攝自CHANGE.ORG）

記者陳亭伃／綜合報導

南非一名變態殺人魔，日前因為殺掉自己的親生兒子，好不容易熬完刑期之後出獄，卻毫無悔改之意。日前這名殺人魔被破獲誘殺一名8歲女孩，且還曾性侵、虐打她，女孩屍體發現時，被丟棄在一處公路旁，且一隻手還遭到鋸斷，死相悽慘。

根據英國《鏡報》報導，54歲的龐格（Moehydien Pangaker）過去因為殺害親生兒子入獄，甫出獄不久的他卻馬上犯下震驚當地的殺人案。一名8歲女孩塔茲（Tazne van Wyk）的屍體被發現在一處公路旁，警方循線追查，發現龐格有極大的嫌疑，且發現塔茲生前在一間商店內買糖果，遇到龐格之後便遭到拐走。

據悉，龐格在看見塔茲之後，興起了歹念，於是上前將她拐騙到火車站，上車之後就在公路一旁暴力性侵，之後拿了鈍器重擊其身體、頭部造成多處重傷後身亡。警方發現塔茲的遺體時，她的一隻手更遭到鋸斷；龐格除了此案件之後，過去還面臨11項性侵指控，包括攻擊、誘拐、性侵亂倫等罪。

法官開庭時，塔茲的父親帶著悲痛的心情前往旁聽，在訊問結束後，塔茲父親問龐格：「為什麼你要這麼做，你這麼大一個人卻對嬌小的孩子如此？」當下龐格並未回答，隨即遭到帶走。如今將清算所有龐格的罪刑擇日宣判刑罰。

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