詐騙集團來電！撥165求證「忘記先掛斷」　被話術洗腦慘丟120萬

▲高雄三民區發生多起詐騙案。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄三民一分局轄區近期發生多起詐騙案件，3日有名被害人，因為誤信詐騙集團恐嚇話術，到銀行提領120萬，交予詐騙集團車手，警方接獲報案後，調閱監視器過濾，發現2名嫌犯到達案發現場，1人負責收取贓款，1人在現場監督車手並即時接收贓款，得手後兩人分別搭計程車離開，而且還試圖更換計程車製造斷點，警方後來比對嫌犯特徵，一路查到嘉義中埔鄉，5日凌晨及8日分別將兩嫌逮捕。

警方指出，3日上午受騙的69歲蕭姓男子，接獲電話後，對方指稱他的手機號碼涉及刑案，需監管名下財產。被害人當時在電話沒有掛斷的狀況下，繼續撥打165反詐騙專線求證，結果該電話被轉到詐騙集團那邊，被害人的詐騙話術，讓蕭男誤信對方真的是165的警務人員，信以為真之下交出120萬，事後才驚覺受騙。

▲警方成功幫民眾保住50萬元老本，隔天特別送上水果禮盒致謝。（圖／記者黃子倩翻攝）

所幸警方持續追查所屬集團，發現詐騙集團據點在台南，但專門南下高雄行騙，事後追到集團車輛進入鳳山、派員埋伏，趁另一名陳姓被害人面交黃金、提款卡時，將車手一舉逮捕，這名被害人因為警方出現逮人，因此保住辛苦錢，隔天特別帶水果禮盒到分局致謝。

警方呼籲，獨居或白天獨自在家的高齡長者，如果「家中室內電話」接獲不認識的人來電，一律掛斷電話後，再撥打165專線查證，才能接獲真的警政署專線，保護自己的權益。

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