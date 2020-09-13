前鎮乙烯外洩…藍營批「管線辦公室」虛設！陳其邁：會檢討改進

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

針對前鎮區翠亨北路乙烯外洩事件，有高雄市議員質疑OPS管線辦公室形同虛設，應該重新檢討運作及功能。高雄市長陳其邁表示，會召開會議檢討程序有哪些需要精進的，而未來再回報資料和快速回報資料，都必須來檢討。

高雄市前鎮區翠亨北路11日下午傳出乙烯外洩意外，國民黨高雄市議員蔡武宏提到，高雄石化氣爆事件發生之後，市府為防範類似事件重演，成立跨局處的工業管線辦公室，啟動3D地下管線圖計畫，並選擇工業管線最多的前鎮區及小港區為示範區，利用圖資進行管線測繪、更新與系統維護，但是，從這次氣體外洩事件來看，市府管線辦公室及3D地下管線圖計畫，根本形同虛設，沒有發揮助益，市府除要求華運公司做好善後事宜，也應該重新檢討工業管線辦公室的運作及功能，確實負起維護工安責任。

對此，高雄市長陳其邁表示：「OPS是在做包括整個管線提供足夠的資訊，來做為包括第一線的救災使用，那我們希望說OPS的功能，確實是對於第一線，尤其高雄的管線非常多，是有存在的必要，但是它的功能跟整個操作的程序，我昨天也有跟林欽榮副市長討論，會召開會議檢討，OPS運作的一個標準作業程序是不是有哪些可以再精進的地方，讓OPS的功能能夠更強化、能夠更即時，也能夠提供更完整的服務。」

不過這場事件也是陳其邁新團隊上任的第一場壓力測試，看到有什麼樣的不足嗎？陳其邁說：「我想因為過去整個包括在管線的運作、包括整個在搶修，或者是在查漏跟整個跨部門之間的協調，我希望說就是要能夠更嚴謹、能夠更迅速的回報整個資料，或者是在整個管線外溢時，怎麼樣能夠更採取快速，而且公開、透明的方式來揭露，或者來進行災情的搶救，這個確實是有檢討的必要。」