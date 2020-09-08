小13歲嫩妻在家帶小孩！他怒罵「不積極找工作」幫還債…網全炸了

▲嫩妻在家顧小孩，被罵不出去工作幫忙還債。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

為了償還個人債務，該叫老婆出去工作，一起分擔開銷嗎？一名人夫表示，他和老婆差13歲，「她23歲，她長得非常漂亮，也很愛我」，平時都在家裡照顧4歲女兒，但最近因為他個人債務問題，需要老婆出去上班，這樣生活品質才能好一點，女兒則是請雙方爸媽照顧，「我最近為了老婆工作的事情罵老婆好幾次，她都不想理我了。還是我該怎麼勸她趕快上班？」

人夫在臉書粉專「靠北老婆」匿名PO文，平常女兒可以請他家人幫忙照顧，暑假期間也拜託岳母幫忙帶，「但是岳母不是很愛顧小孩，所以我老婆都要跑回娘家處理小孩的事情」，老婆三天兩頭請假導致被公司開除，但他認為，對方被開除後並沒有很積極地找新工作，「就兇她要她趕快找工作做，我岳母說我很沒擔當，連老婆小孩都養不起」，讓他很懷疑，難道要求另一半為了家庭努力錯了嗎？

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▲原PO認為夫妻要有難同當。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



他透露，目前工作是擔任人力派遣，一天賺1300元、月休4天，月薪3萬出頭，「小孩現在有人幫忙顧了，老婆還不趕快去上班，是我的錯嗎？」雖然他不是個有錢人，但至少很認真工作賺錢，即便債務是他個人造成，但他覺得兩人結婚了就應該互相幫忙、共同分擔。

底下留言的網友呈現2派意見，多數人怒轟原PO，債務是「個人」造成就得自己承擔，不要把老婆女兒都拖下水，「個人債務，不應該牽扯到家庭，除非是婚後為了家庭貸的信貸等等」、「你記得你有女兒嗎？以後你女兒的老公也這樣，你看得起你女婿嗎」、「不是結婚就要共同分擔你的債務，分擔家庭開銷還沒話說，債務更是沒有義務幫你分擔」、「真的很軟爛，三十幾歲了沒個正職工作還一直怪老婆，哪來的勇氣？」

也有部分網友表示，「其實離婚養孩子跟自己可能會輕鬆一點，雖然你有債務但至少有上班，人活著又不是吃空氣就會飽，為何娶了老婆就要養她，又不是殘廢無謀生能力」、「家是兩個人的，為家庭共盡心力是應該的沒錯。」