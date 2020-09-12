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抱怨姊妹淘「男友控制慾太強」　她騙閨密回家…朝雪白臉蛋開槍爆頭！

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一對14歲閨密因為感情問題，動火開槍。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

姊妹淘、閨密之間的感情真的都堅不可摧嗎？巴西一名14歲的少女，因為閨密與自己也欣賞的男生交往，兩人多次因為這樣鬧脾氣，未料日前少女竟將閨密騙到家中，朝對方的臉部開槍，事後發現自己鑄下大錯，口口聲聲向警方表示，「絕對不是故意的」。但經過警方抽絲剝繭調查，發現兩人早在過去就因為男方多次起了口角、感情疏離。

根據英國《每日星報》報導，勞菈（Laura）和伊莎貝拉（Isabele Guimaraes）原是一對相當好的姊妹淘，就在勞菈交往16歲男有馬科斯（Marcos）一段時間後，開始常因為男友與伊莎貝拉發生口角，主要是因為伊莎貝拉認為馬科斯控制慾太強，背地裡要求勞菈跟她保持距離，而確實在兩人交往之後，勞菈與伊莎貝拉的也不在如過去一般親近。

今年7月12日，勞菈突然邀請伊莎貝拉到家中烤麵包，本以為這樣可以修補姊妹感情，就在伊莎貝拉開心前往之後，發現馬科斯正從勞菈家出來，於是姊妹兩人疑似又爆發衝突。接著勞菈拿出男友的槍在廁所對著伊莎貝拉臉開槍，當場造成爆頭、爆臉慘死的悲劇。

▲▼勞菈平時就愛練習射擊。（圖／翻攝自gazetadigital）

▲勞菈平時就愛練習射擊。（圖／翻攝自gazetadigital）

勞菈的父親返家後發現這場悲劇，立刻報警，卻在電話中提「伊莎貝拉是在廁所滑倒，導致頭部重創」，而勞菈的母親疑似接獲消息，被監視器拍到憂心忡忡的返家。

警方調查，馬科斯平常就有喜愛射擊的興趣，當天離開勞菈家之前，將其中一把槍上膛後夾進雜誌內，而勞菈就是用這把槍對閨密射殺。此外勞菈的家人對女兒也有包庇的嫌疑，伊莎貝拉的家屬得知消息後則表示，「馬斯科應該也要對此負責，因為槍枝是他所有」。

勞菈向警方表示，自己不是故意開槍，而是要撿東西時，誤觸才開槍。但檢方不採信，認為雖然手槍不是她上膛，但扣下板機仍需要一定的力道，判定是勞菈刻意開槍殺害。

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