獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起

記者劉昌松／台北報導

年近70歲的蔡姓男子因中風妻子臥床數十年，日前又因發燒送醫住進台北長庚醫院，不斷發出哀號呻吟，蔡男不堪老伴數十年來的痛苦，突然情緒失控，在病房內徒手悶住老伴口鼻，隔一陣子後驚覺自己做錯事，跑到護理站哭喊「對不起」，但老伴經急救5天仍宣告不治，台北地檢署檢察官10日依涉犯殺人罪嫌，諭令蔡男5萬元交保。

據了解，蔡男的妻子已中風多次，完全無法行動，常年臥床，只能靠著呻吟、哀號聲對外溝通，多年來都靠蔡男和看護合力照顧，兒子則外出工作賺錢，日前蔡妻無故發燒被送醫安排住院，剛好看護也生病住院，反而是蔡男獨自照顧老伴和看護。

▲蔡男(白帽)坦承因不忍妻子臥床多年而悶住妻子口鼻，日前已由兒子前往協助辦理交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調查，9月5日晚間，蔡男聽著妻子無助的哀號聲，插著點滴的針頭脫落又噴出血來，蔡男想到老伴已經經歷數十年痛苦，他自己也已身心俱疲，一時亂了方寸，伸手摀住老伴口鼻，過了一陣子後，蔡男才突然神智清醒鬆手，但老伴已奄奄一息。

驚覺鑄下大錯的蔡男跑向病房護理站，激動痛哭著說：「對不起」，護理人員當下衝進病房，並呼叫醫師前往急救，但蔡妻5天後仍宣告不治，案經醫院通報檢警，依殺人罪嫌偵辦，蔡男到案坦承犯行，兒子也幫忙求情，檢察官初步相驗後，諭令蔡男涉嫌殺人罪，5萬元交保。

療癒！紓壓！心訣大公開