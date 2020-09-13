阿富汗難民滯留希臘示威！抗議「想去歐洲」　遭警催淚瓦斯驅離

▲希臘列士波斯島難民聚集在超市停車場上，因難民營燒毀而無家可歸。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社列士波斯島12日綜合外電報導

希臘警方今天發射催淚瓦斯，驅散一群在列士波斯島（Lesbos）示威的難民。4天之前，島上人滿為患的摩利亞（Moria）難民營被大火燒成了灰燼。

數百名難民聚集在通往列士波斯島米蒂利尼港（Mytilene）的道路上抗議，高喊「自由」、「不要難民營」等口號，爆發了與警方的衝突。由於附近正在搭建新的臨時難民營，警方封鎖了這條道路。

搭建替代性營區的作法也遭到地方當局反對，而致拖延，使得難民過去4天只能睡在街道旁，於是有數百人發動抗議。

其中一些人攜帶手寫標語，內容包括「我們不想再去一個像地獄般的摩利亞難民營」，及「梅克爾妳聽到了嗎」？這是向德國總理梅克爾（Angela Merkel）求助。

▲難民以阿富汗人為主，數百人發動示威表示想去歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

就在希臘摩利亞難民營燒毀4天後，難民與當地居民間的緊張關係不斷醞釀，希臘當局今天勸告難民，搬進另行搭建的臨時帳篷營區。

地方當局持續反對重建難民營，人權組織說，日以繼夜為1萬1000多名難民尋找臨時棲身之所的努力還不足以解決問題。這1萬多人中包括數千名兒童。

人權觀察（Human Rights Watch ）組織今天發表聲明說：「在上萬名難民露宿摩利亞四周山丘和街道的情況下，當地居民、難民和警察之間的緊張氣氛不斷加劇。」

摩利亞難民營截至本週收容了超過1萬2000人，衛生條件惡劣，結果在8日和9日，燒成了灰燼。

這些難民以阿富汗人為主，當中許多人已在列士波斯島上度過了幾個月，希望能前往邊界緊閉的歐洲，但一直落空。

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