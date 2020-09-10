女友逼吃素食漢堡！男子哭求廚師「違規」：能否偷加片起司

▲澳洲一名男子被女友逼吃素食漢堡，感到非常痛苦。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

全球素食主義日漸當道，雖可防止過度食用肉類與蛋白質引發心血管疾病，卻可能讓周遭的家屬、親友叫苦連天！澳洲一名男子長期以來被女友逼吃素食，彷彿身陷水深火熱的地獄中，在某次偶然機會中，他在美食外送服務App的訂單中央求，希望對方能「不小心」多給幾片起司，好用來解饞，引起網友們熱議。

根據英媒《每日郵報》，一名來自澳洲黃金海岸的廚師將Ubereats訂單系統的截圖放上Reddit論壇，只見圖片上某署名為Aiden的男子點了一份素食漢堡，卻在備註欄上寫道，「我知道在素食漢堡訂單上坐出這樣的請求很奇怪......但我其實不是素食主義者，我的女朋友根本不肯讓我買牛肉漢堡。她認為我喜歡宰殺動物，且認為若我再繼續吃肉，會得心臟病。」

男子補充道，「你就當我是壞男孩吧！能不能拜託在漢堡裡加幾片起司？為我的人生增添一絲樂趣。」

該名廚師表示，這是他看過最棒的要求。不少網友也紛紛表達同情之意，「我內心向這位男人肅然起敬」、「我會在漢堡裡放上幾塊牛肉，再加幾片起司......唉好可憐」、「才一份素食漢堡就要價澳幣25.9元（約新台幣541元），你是不是在裡面偷加松露？」

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