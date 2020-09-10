土耳其在北賽普勒斯軍演　希臘：充滿挑釁意味

實習記者陳培鈞／綜合報導

長年爭奪地中海石油及天然氣資源的希臘和土耳其兩國，近來關係降至冰點。土耳其自上週日（6日）開始在塞普勒斯北部進行為期5天的軍事演習，此舉加深了兩個北約成員國間的矛盾。

這次的爭議地點在塞普勒斯島，該島分別是由南部的希族塞人以及北部土族塞人各自管理。南部是「塞普勒斯共和國」（歐盟成員國），北部則是「北賽普勒斯土耳其共和國」（國際上僅土耳其承認其主權）。

據半島電視台報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於上周六警告希臘，若不對東地中海主權爭議進行談話，後果自行負責。埃爾多安提到，他們要先理解政治和外交的語言，否則會在這個領域嘗到痛苦的經歷。

▲土耳其軍隊在進行軍事部署。（圖／達志影像／美聯社）

希臘政府發言人佩薩斯（Stelios Petsas）認為，土耳其在此時舉行軍演充滿挑釁意味。希臘外交部長丹迪亞斯（Nikos Dendias）在周一回應，土耳其是唯一會以戰爭威脅鄰國的國家。

丹迪亞斯表示，希臘已經做好和土耳其進行對談的準備，但對談內容必須根據國際法和領土劃界的單一議題進行討論。他補充道，若此次對談是在威脅中產生那將毫無意義。

土耳其曾在8月10日派遣探勘隊，前往位於希臘和賽普路斯之間的克里特島找尋石油和天然氣，並以軍艦護航，此舉使地中海的情勢更加緊張。土耳其和希臘自1970年代開始，就曾因探勘地質而多次瀕臨戰爭邊緣。

歐盟領導人表示，他們將在9月24日至25日舉行會議時決定對土耳其採取的方法。

▲土耳其曾派遣探勘隊到地中海找尋石油及天然氣。（圖／截圖自FB／RIMPAC）