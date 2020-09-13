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法國「單日1萬確診」3天內再刷新紀錄！　全球逼近92萬死

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▲▼法國2019冠狀病毒疾病疫情再起，台灣時間13日單日通報超過1萬例，創該國紀錄。（圖／路透）

▲法國人戴口罩在咖啡店前排隊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報外電導

法國解封後疫情再度飆升，12日單日通報超過1萬人染疫，創下該國第一波爆發以來的最高紀錄，累計確診已突破40萬大關，成為全球第12大染疫國。截至台灣時間13日上午6點30分，全球累計2859萬3293例確診、91萬7321死。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國仍是全球染疫、致死人數最高的國家，累計647萬8223例確診、19萬3525死；印度在超越巴西後繼續狂飆，已經拉開距離，來到465萬9984例確診、7萬7472死。

巴西過去24小時通報病例，新增3萬3523人染疫、814死，累計431萬5687例、13萬1210死。法國衛生部於當地時間12日通報，過去24小時新增1萬561例確診，刷新10日創下的9843例最高紀錄，更比第一波單日染疫人數還要高，是該國第一次破萬確診，目前累計40萬2810例、3萬910死。

全球第4個破百萬確診的國家 ─ 俄國，累計105萬3663例確診、1萬8426死；其後的祕魯累計71萬6670例確診、3萬470死；哥倫比亞累計70萬2088例確診、2萬2518死；墨西哥累計65萬8299例、7萬183死。

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