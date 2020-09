快訊／阿富汗副總統車隊遇襲爆炸3死！　現場黑煙竄天

▲阿富汗副總統薩利赫(Amrullah Saleh)的車隊9日遭爆炸攻擊。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

據《法新社》報導,阿富汗首都喀布爾9日發生爆炸案,造成至少3人死亡、12人受傷送醫。據了解,爆炸攻擊目標鎖定副總統薩利赫(Amrullah Saleh)的車隊,目前確認薩利赫本人沒有受傷。

▲醫護人員抵達爆炸現場,將傷者送醫。(圖/路透)

根據《印度斯坦時報》 報導,一位不願具名的薩利赫助手告訴《法新社》,一名自殺炸彈手在薩利赫離家上班時,就已瞄準了車隊。薩利赫辦公室發言人穆拉德(Razwan Murad)在社群上寫道,「今天,阿富汗的敵人再次試圖傷害薩利赫,但他們未能達到自己的邪惡目的,薩利赫逃過了襲擊,沒有受到任何傷害。」

BREAKING - At least three killed and 12 wounded in attack on First VP Amrullah Saleh’s convoy this morning in Taimani area of #Kabul city, say sources. VP's office confirmed blast, said three of Saleh's staff injured, though VP is unharmed. #Afghanistan pic.twitter.com/HzxSdUpkrF