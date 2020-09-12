養生館消防安檢未過　老闆娘「偷塞紅包求放水」…變罪加一等



▲新竹一家養生館安檢不合格，卻私下塞紅包反被檢舉。（示意圖，與本案無關／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名養生館負責人因消防安檢未合規定而被記缺失限期改善，她投機取巧利用行政指導時偷塞紅包給來講解的消防隊員，沒想到隊員不斷拒收還轉頭舉發，養生館負責人則被依對公務員不違背職務之行為行求賄賂罪嫌提起公訴。

據調查，新竹1家養生按摩館在2019年10月間例行消防安全檢查，因館內排煙設備、室內消防栓設備、避難器具等未合規定，被列為缺失需要改善，當日安檢的2名消防隊員即告知結果，並要求限期改善，同時也告知可請消防局進行1次行政指導，諮詢改善事宜。

張女為避免再次裁罰，隔了2日打電話給消防局表示需要安排行政指導，消防局黃姓隊員帶著蘇男及替代役男姚男一同前往指導。

張女邊聽黃姓隊員解說，卻邊拿著一個信封塞到黃姓隊員的褲袋，暗示消防隊員「放水」讓後續複查可以通過，而信封袋內則是行政指導的「紅包」，黃男當場拒收，收隊後並向消防局政風室通報，張女則遭廉政署法辦。

張女否認行賄，辯稱2千元是給消防員喝飲料。消防隊員們指證歷歷，還提出當時的錄音檔，檢方依對公務員不違背職務之行為行求賄賂罪嫌對張女提起公訴。

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