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妒夫一天狂Call278通電話…神明前逼發毒誓　她心累求休夫

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▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）
▲63歲黃女不堪妒夫長期精神虐待，請求法官判准休夫。（示意圖／Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

63歲的黃女與丈夫結婚近40年、育有2名子女，因丈夫生性多疑且情緒管理不佳，只要她與異性交談，就會怒罵、逼他簽悔過書、向神明發誓，更因她搬離家中，狂Call278通電話、揚言要對她毀容，還因她提出離婚，就到處散布不實謠言給親友，讓她身心俱疲。法官認為，兩人已無夫妻情誼，且妻子無可歸責之處，認定妻子主張有理，判准休夫。

2018年6月，黃姓女子與丈夫楊男一起參加同鄉會的活動出遊，黃女因怕暈車而換坐到前排位置，卻被丈夫叫回後面同坐，回家後又遭丈夫摔東西痛罵「…為什麼叫妳坐到後面也不肯，一直坐在那個男的旁邊」。

楊男懷疑妻子與準妹夫關係不單純，質疑「…怎麼知道你們有沒有摸大腿、摸鳥…」，逼她向神明發誓「若與那個男的怎樣會不得好死」，更擬下悔過書讓妻子簽名，逼她保證會刪光其他男人的照片並不得往來，只是，楊男又在妻子手機內找到準妹夫電話，氣得摔掉她的手機，連兒子出面當和事佬都被推開，後來兒子帶著媳婦及孫子都搬走。

黃女受不了丈夫多疑又暴躁的脾氣，也搬離家裡，丈夫為了找到她，不斷騷擾兒子，還一天狂Call278通LINE電話給她，黃女只好封鎖丈夫，楊男又找上女兒，要她轉傳「毀容訊息」，黃女擔心楊男失控，趕緊向警方申請保護令，並向法院提出離婚訴訟。

楊男知道「被離婚」後氣炸，再向親友散布「我是XX以前的老公…你為什麼要做出齷齪無恥沒家教的行為，…不知是否貪圖看上楊家4500萬…，你要離婚，你憑什麼又要楊家的錢，…為了要離婚斷章取義扭曲事實，…記得有位以前陶瓷廠男同事來家裏找你，…你對我說他找你上床…，可見你當時生活有多爛污」等內容。

楊男向法官表示，雙方沒有難以維持婚姻的重大事由，妻子之所以堅持離婚，就是為了要侵吞他的財產，既然妻子提出離婚「不仁在前」，那他也只好「不義在後」，提出離婚，請法官判准休妻。

楊男坦承悔過書等事，兒子也證稱，爸爸不只一次要求媽媽寫悔過書。

法官認，楊男懷疑妻不守男女分際，多次以貶抑話語指責妻子，要求她在子女面前簽立悔過書、發毒誓，嚴重損及妻子尊嚴，傷害其形象。而楊男指責妻違反男女份際，貪圓家產，並未加以舉證，且依法院核發保護令及起訴內容，妻子是因楊男脾氣失控，才導致雙方分居，沒想到楊男還傳毀容訊息、向親友散布妻子不守婦道，撕裂夫妻情誼，認定妻子無可歸責之處，判准休夫。另散布不守婦道內容部分則依犯妨害名譽起訴。

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