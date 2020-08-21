14歲少年社頂公園走失　4小時後在20多公里外滿州吊橋被尋獲

▲屏東縣政府消防局墾丁消防分隊警義消人員社頂公 園尋找走失男孩。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名14歲少年20日下午在屏東縣恆春社頂公園走失，屏東縣政府消防局獲報出動5輛各式救援車輛、警義消等21人前往，依路線分3路搜尋，經近3小時仍未有所獲，到晚上9時多，該男在滿州鄉港口村吊橋被發現，也就是自行走了3個多小時路程，搜救人員趕往，經檢視身體狀況良好，虛驚一場

▲消防人員社頂公園漏夜找人。

屏東縣政府消防局於20日下午16時05分接獲民眾報案，表示其小孩（14歲）於恆春鎮社頂公園走失，立即派遣墾丁分隊及第四大隊前往搜尋，共計出動5車、警義消21人。

搜尋人員於16時23分抵達社頂公園，隨即前往孩童走失岔路處，先以該處為原點擴散其他支線搜尋未果後，再分3組人員，分別由廣場入口及2號、3號入口進入搜尋，持續搜尋至19時許仍未尋獲，即決定加大搜尋範圍至梅花鹿復育區及滿州鄉港口村。

21時45分滿州分駐所通報走失孩童已於港口吊橋尋獲，目前安置於分駐所內，本局派員查看後回報，走失孩童身體狀況良好，無須就醫，聯絡家長帶回。

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