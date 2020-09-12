　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南美館「大鵰王符令」助粗大持久　斬桃花符80字曝丁允恭下場：要戒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲南美館展《向眾神致敬—宮廟藝術展》當中曝光的符令，有大鵰令，讓參展民眾笑了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲南美館展《向眾神致敬—宮廟藝術展》當中曝光的符令，有大鵰令，讓看展民眾笑了 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／台南報導

有眾神之都稱號的台南，蘊藏著全台灣最豐富的廟宇文化，台南市美術館23日舉行《向眾神致敬─宮廟藝術展》，帶領民眾看見傳統藝術的美感，其中有一個展區「以文會神—籤版・符篆」的作品為各式符篆及籤詩，當中展出不少大型的符令，就連大鵰令也有，而上頭的小字「寧可戰死沙場也不能被笑縮頭烏龜」，讓人看了不僅一笑之外，還刻意在旁邊拍照留念。

「向眾神致敬—宮廟藝術展」當中展出的「以文會神」是展出大型籤詩，其中是侯俊明老師的作品，總共有8個大型符令，內容包括有斬桃花、不准變心、小人離開等，當中最吸引參展民眾注意的就是「大鵰令」，大鵰令是以大鵰王為主題，提到「壯陽、勇猛無敵、持久」，不過最讓人玩味一笑的是作者的小字「十二萬分火急，務必強強久久，堅持不懈，發揮男性本色，上床如同上戰場，一定要奮不顧身，勇往直前，衝鋒陷陣，寧可戰死沙場，也不能臨陣脫逃，被笑是縮頭烏龜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南美館展《向眾神致敬—宮廟藝術展》當中曝光的符令，有大鵰令，讓參展民眾笑了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲大鵰令，讓看展民眾笑了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲南美館展《向眾神致敬—宮廟藝術展》當中曝光的符令，有大鵰令，讓參展民眾笑了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲專情令也吸引看展民眾視線 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲南美館展《向眾神致敬—宮廟藝術展》當中曝光的符令，有大鵰令，讓參展民眾笑了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲斬桃花令堅持對愛情的專一 。（圖／記者吳奕靖攝）

而另外也有斬桃花符，旁邊的小字讓參展民眾直呼好符合總統府前發言人丁允恭：「務必節能省碳，把握有限資源，勿再浪費生命在男男、男女不適當的情愛糾葛中，若非真愛，不要隨便放電流情慾，誤人青春又自毀前程，美好人生全被爛桃花糟蹋了！要戒！要戒」。

「向眾神致敬—宮廟藝術展」分為五個主題，透過傳統工藝與當代藝術的相互對照，展現宮廟藝術文化的獨特風貌。2館展覽室A至D為前四個主題，A展區「畫中有神—門神・雕樑」的作品為廟宇中常見的繪畫圖像，如門神、樑枋或壁畫，展現出當代創作者融合傳統繪畫與個人信仰所創作出的新視覺。B展區「以文會神—籤版・符篆」的作品為各式符篆及籤詩，內容雖有基於宗教，也有遠於宗教之外，傳達創意理念，成為另類藝術表現。C展區「形以傳神—立體造形藝術」的作品為臺灣宮廟建築上的屋脊裝飾、木作雕刻等立體造型藝術，透過藝術家的詮釋，將立體轉為平面，帶給觀者不同的感受。D展區「敬之以儀—移動的神聖場域」的作品為織繡工藝，創作者透過傳統刺繡技術，將其圖案與不同媒材做結合，賦予傳統刺繡圖像新生命。

台南市美術館是一座綜合性的美術館，特別是這座府城的美術館，如何與臺南土地連結，獲得新生命力，是值得努力的課題。「向眾神致敬－宮廟藝術展」意味著一座美術館不只與土地緊密連結，也與在地藝術工作者與其背後的文化緊緊相連。宮廟離不開庶民生活，藝術離不開廣大民眾，這次展覽只是一個起點，將來還會有更多藝術在此演繹。「向眾神致敬—宮廟藝術展」自7月23日起在臺南市美術館2館展出，展覽期間至11月8日，1館展覽室I則延長展期至明年2月28日。

▲南美館展《向眾神致敬—宮廟藝術展》當中曝光的符令，有大鵰令，讓參展民眾笑了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲南美館展《向眾神致敬—宮廟藝術展》當中曝光的符令 。（圖／南美館提供）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
黃子韜父親52歲辭世「病因曝光」　留875億遺產
東沙島被包圍超過60小時！　立委爆中共船隻「滿滿的紅點」
快訊／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商低買高賣　囤150公噸海削
澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」：我會公布姓名和數字！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶13森林遊樂區再折扣！10月連假出遊「雙優惠」1家3口最多省900

快訊／鋒面雨開炸！5縣市大雨特報　雲嘉南高先迎雨

時速93！開國道「車距<46.5m」噴3千　兩派吵翻...老司機說真心話

南美館「大鵰王符令」助粗大持久　斬桃花符80字曝丁允恭下場：要戒

萬里隧道裡遭逼車！重機停下求「別這樣」提醒測速　慘遭開罰2萬4

全聯買供品！拜完開洋芋片吃…她一看「超扯份量」傻眼

10年前修車「硬討原廠排氣管」　客嗆侵占！師傅傻爆：瘋子特別多

鋒面逼近甩雨彈！上下半天「降雨熱區」曝　午後大雷雨灌北北基

「部落嘉年華」9/18登場！六大主題區可逛　周末衝松山看原民歌舞秀

漁業署減海廢推「網具姓名貼」　明年7月起未標示最高罰10萬

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

噁爆！大媽咬生蝦又放回迴轉道　店員阻止...她：太腥！旁邊沒碰到

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

國慶13森林遊樂區再折扣！10月連假出遊「雙優惠」1家3口最多省900

快訊／鋒面雨開炸！5縣市大雨特報　雲嘉南高先迎雨

時速93！開國道「車距<46.5m」噴3千　兩派吵翻...老司機說真心話

南美館「大鵰王符令」助粗大持久　斬桃花符80字曝丁允恭下場：要戒

萬里隧道裡遭逼車！重機停下求「別這樣」提醒測速　慘遭開罰2萬4

全聯買供品！拜完開洋芋片吃…她一看「超扯份量」傻眼

10年前修車「硬討原廠排氣管」　客嗆侵占！師傅傻爆：瘋子特別多

鋒面逼近甩雨彈！上下半天「降雨熱區」曝　午後大雷雨灌北北基

「部落嘉年華」9/18登場！六大主題區可逛　周末衝松山看原民歌舞秀

漁業署減海廢推「網具姓名貼」　明年7月起未標示最高罰10萬

大學生經濟壓力大　8成學生預計開學後要打工

國慶13森林遊樂區再折扣！10月連假出遊「雙優惠」1家3口最多省900

快訊／鋒面雨開炸！5縣市大雨特報　雲嘉南高先迎雨

「累積16年」巨黑耳屎排排站！　醫花1hrs驚嚇狂挖：我覺得有點噁

舒米恩辦音樂節虧損連連　5年扛債上千萬

卡滋聲作響！驚見屁貓啃咬「整片黑森林」　網見金三角全歪樓

3肥橘把床躺好躺滿！「貼心留窩」給奴才　網友笑幫排列組合

時速93！開國道「車距<46.5m」噴3千　兩派吵翻...老司機說真心話

美網／茲維列夫驚天大逆轉首進決賽　戰三大滿貫亞軍蒂姆爭冠

趁女友遛狗猛刺11刀！屏東恐怖鐵工隨身帶水果刀　落網態度冷靜

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

台灣人「超愛偷這個」！老外狂點頭：被拿3次

獨／寶貝兒背部爬滿紫色蚯蚓！媽嚇喊：鬼抓的

3兒女患病　77歲翁扛洗車場養家

貓咪全身石化躺椅下！她往前一看秒傻眼

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

他嘆「工人也是人啊」　網戰爆：沒這麼可憐

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

玉山住宿晚餐被譙爆！他貼出富士山菜單更慘

點黑咖啡「客喝一口要退貨」！討拍文好腫

北流執行長彭季康　驚傳被拔官解職

更多熱門

相關新聞

丁允恭3招讓Y女淪陷！許常德揭真相

丁允恭3招讓Y女淪陷！許常德揭真相

前總統府發言人丁允恭被前女友Y女踢爆劈腿、逼墮胎，渣男行徑掀起熱議，更讓外界疑惑女方是何種心態，不但墮胎3次，還慘淪小三。名嘴許常德就在《新聞挖挖哇》節目分析丁允恭靠3招，才讓Y女越陷越深。

陳菊：是賴清德引薦他到行政院

陳菊：是賴清德引薦他到行政院

丁允恭前女友向陳菊陳情內容曝光

丁允恭前女友向陳菊陳情內容曝光

王世堅批丁允恭「下流跟風流不同」

王世堅批丁允恭「下流跟風流不同」

丁允恭醜聞　監委申請自動調查　

丁允恭醜聞　監委申請自動調查　

關鍵字：

南美館斬桃花小人符令宮廟藝術丁允恭

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

76億財產全給利智　李連杰認錯前妻

欠作業要100下深蹲跳！泰13歲病童深夜猝死

雪莉日記公開：幼時受的傷害影響巨大

好市多驚見超神下酒菜　網嗨爆掃貨

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面