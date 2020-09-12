南美館「大鵰王符令」助粗大持久　斬桃花符80字曝丁允恭下場：要戒

▲南美館展《向眾神致敬—宮廟藝術展》當中曝光的符令，有大鵰令，讓看展民眾笑了 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／台南報導

有眾神之都稱號的台南，蘊藏著全台灣最豐富的廟宇文化，台南市美術館23日舉行《向眾神致敬─宮廟藝術展》，帶領民眾看見傳統藝術的美感，其中有一個展區「以文會神—籤版・符篆」的作品為各式符篆及籤詩，當中展出不少大型的符令，就連大鵰令也有，而上頭的小字「寧可戰死沙場也不能被笑縮頭烏龜」，讓人看了不僅一笑之外，還刻意在旁邊拍照留念。

「向眾神致敬—宮廟藝術展」當中展出的「以文會神」是展出大型籤詩，其中是侯俊明老師的作品，總共有8個大型符令，內容包括有斬桃花、不准變心、小人離開等，當中最吸引參展民眾注意的就是「大鵰令」，大鵰令是以大鵰王為主題，提到「壯陽、勇猛無敵、持久」，不過最讓人玩味一笑的是作者的小字「十二萬分火急，務必強強久久，堅持不懈，發揮男性本色，上床如同上戰場，一定要奮不顧身，勇往直前，衝鋒陷陣，寧可戰死沙場，也不能臨陣脫逃，被笑是縮頭烏龜」。

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▲大鵰令，讓看展民眾笑了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲專情令也吸引看展民眾視線 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲斬桃花令堅持對愛情的專一 。（圖／記者吳奕靖攝）

而另外也有斬桃花符，旁邊的小字讓參展民眾直呼好符合總統府前發言人丁允恭：「務必節能省碳，把握有限資源，勿再浪費生命在男男、男女不適當的情愛糾葛中，若非真愛，不要隨便放電流情慾，誤人青春又自毀前程，美好人生全被爛桃花糟蹋了！要戒！要戒」。



「向眾神致敬—宮廟藝術展」分為五個主題，透過傳統工藝與當代藝術的相互對照，展現宮廟藝術文化的獨特風貌。2館展覽室A至D為前四個主題，A展區「畫中有神—門神・雕樑」的作品為廟宇中常見的繪畫圖像，如門神、樑枋或壁畫，展現出當代創作者融合傳統繪畫與個人信仰所創作出的新視覺。B展區「以文會神—籤版・符篆」的作品為各式符篆及籤詩，內容雖有基於宗教，也有遠於宗教之外，傳達創意理念，成為另類藝術表現。C展區「形以傳神—立體造形藝術」的作品為臺灣宮廟建築上的屋脊裝飾、木作雕刻等立體造型藝術，透過藝術家的詮釋，將立體轉為平面，帶給觀者不同的感受。D展區「敬之以儀—移動的神聖場域」的作品為織繡工藝，創作者透過傳統刺繡技術，將其圖案與不同媒材做結合，賦予傳統刺繡圖像新生命。



台南市美術館是一座綜合性的美術館，特別是這座府城的美術館，如何與臺南土地連結，獲得新生命力，是值得努力的課題。「向眾神致敬－宮廟藝術展」意味著一座美術館不只與土地緊密連結，也與在地藝術工作者與其背後的文化緊緊相連。宮廟離不開庶民生活，藝術離不開廣大民眾，這次展覽只是一個起點，將來還會有更多藝術在此演繹。「向眾神致敬—宮廟藝術展」自7月23日起在臺南市美術館2館展出，展覽期間至11月8日，1館展覽室I則延長展期至明年2月28日。

▲南美館展《向眾神致敬—宮廟藝術展》當中曝光的符令 。（圖／南美館提供）