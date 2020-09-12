「反瘦肉精美豬公投」第一階段連署開跑！馬英九、江啟臣親簽連署書





▲前總統馬英九、國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨12日於全台22縣市同步開跑「拒絕瘦肉精美豬食安公投」第一階段連署，黨主席江啟臣上午與前總統馬英九共同至台北市木新市場連署點號召民眾參與連署，兩人親自簽下第一份連署書。

馬英九表示，美國產的豬肉有6成不含瘦肉精，原因就是希望賣到歐盟、中國大陸、俄羅斯。蔡英文說反對瘦肉精美豬是不瞭解主流民意與國際情勢，事實恰好相反，國際間有超過8成、160國不用瘦肉精，國內則有高達六成民眾反對用瘦肉精，其實是蔡英文不瞭解國際情勢、違背台灣民意。

江啟臣表示，國民黨發起公投的目的就是希望人民來作主，「自己的健康自己顧、自己的食安自己護」。希望今天就能完成第一階段連署，盡快進入第二階段公投連署，讓人民用自己的行動展現捍衛健康與食安的決心。

江啟臣與馬英九先共同在反瘦肉精美豬公投連署書上簽名，江隨後致贈「萊豬不要來」T-shirt，馬英九收到後當場穿上表示「你說我喜不喜歡！」表達支持。江啟臣說明，T-shirt上圖案為豬鼻子融合骷髏頭，象徵不應在豬肉內加入對人體有害物質。

江啟臣強調，馬執政時堅持牛豬分離，國民黨堅持拒絕含瘦肉精豬肉進口，蔡英文以一紙行政命令就要在明年元旦進口瘦肉精美豬，大家只剩下111天能放心吃滷肉飯，國民黨發起公投的目的就是希望人民來作主，以公投來顧健康，以民主來反黑箱！

上午文山區連署點活動包括黨秘書長李乾龍、文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、台北市黨部主委黃呂錦茹、立委賴士葆、洪孟楷及多位台北市議員都與會，眾人共同高喊「捍衛台灣豬、萊豬不要來」口號，表達拒絕瘦肉精美豬的堅定立場。

▲前總統馬英九、國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）