母公司新冠裁員3000人！虎航打拚13年...正式結束營運　忍痛發聲

▲不敵疫情衝擊，「澳洲虎航」宣布結束運營運 。圖為一架停在雪梨的班機。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

外媒報導，「維珍澳洲」(Virgin Australia)公司決定結束旗下運營近13年的廉價航空「澳洲虎航」(Tigerair Australia）。航空公司10日(周四)晚在聲明中表示作出這項艱難的決定，主要是因為疫情封鎖給旅遊業帶來毀滅性的衝擊。

據了解，維珍澳洲航空（Virgin Australia）受到疫情影響，發布新的營運計畫提到，為了降低新冠病毒爆發期間的成本，決議要裁員3000人，旗下廉價航空公司「澳洲虎航」（Tigerair Australia）也要終止營運，未來會把營運重點放在國內和短途的海外航班上。

「澳洲虎航」在聲明中說：「不可否認，對於旅遊業的每個人來說，這都是艱難的時刻。可悲的是，在近13年的運營後，我們下了這個艱難的決定，終止虎航這個品牌。自2007年11月23日提供了從墨爾本至黃金海岸的首個航班以來，我們為澳洲超過3000萬人次旅客提供了可負擔的航空旅行。」

據虎航表示，已經預定虎航機票的旅客，可以使用旅行積分來訂購「維珍澳洲」運營的航班。實際上，自「維珍澳洲」進入自願接管程式後，新東家Bain Capital上個月已宣布結束虎航營運的決定。

「維珍航空」表示，「目前沒有足夠的客戶需求來支撐兩個品牌」，不過仍將保留虎航的航空營運商證書，保證未來有「在國內市場能夠支援它的情況下」恢復它的選擇。

總部位於墨爾本的虎航曾是澳航(Qantas)旗下廉價航空公司捷星(Jestar)的唯一直接競爭對手。對於虎航的結束，不少經常搭乘這家航空公司的旅客，在網路上分享了他們搭乘虎航的回憶，並感歎其超低價機票已再難見到。

一名叫Sam Wikinson的用戶在推特上說：「虎航，在過去的幾年中你為我節省了不少錢，通常你比其他航空公司更可靠。」