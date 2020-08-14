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美國廣播公司：抗疫不力，美國拖慢全球經濟復甦步伐

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▲▼全球經濟數據強勁、推高股市，美國股市早盤走高，道瓊工業指數收盤首破25000點，在23個交易日就從24000點長至25000點，那斯達克指數也破7000收盤。（圖／路透）

ABC刊文指出，美國已經成為全球經濟復甦的主要風險。(圖／路透）

國際中心／綜合報導

今年第二季，美國國內生產總值(GDP)按年率計算下滑了32.9%，創下自上世紀40年代以來的最大降幅。由於在應對新冠疫情上的糟糕表現，美國下半年的經濟復甦前景並不樂觀。「美國廣播公司」(ABC)網站周二(11日)刊文指出，美國已經成為全球經濟復甦的主要風險。

ABC刊出的撰文說，美國多個州在疫情尚未得到控制前就過早重啟經後， 造成疫情捲土重來，迫使多個地方經濟重啟計畫緊急喊卡，大量公司不得不縮減規模，甚至關門停業，給海外合作商造成了不小的衝擊。

義大利一家皮包製造商表示，之此前他們60%的訂單來自美國消費者，然而疫情期間美國市場持續萎縮，未來前景讓人擔憂。目前他們也暫停了招工計畫。

ABC指出，相較之下， 中國大陸及時有效地控制住疫情，率先實現了第二季GDP增速由負轉正，給全球經濟復甦注入活水。有德國汽車生產商表示，今年第二季在大陸收益相較去年同期增長了15%，在美國市場卻下滑了36%。

來自市場調查機構「埃信華邁公司」和德國「基爾世界經濟研究所」的經濟專家表示：事實上，中國早已超越美國，成為世界經濟的「火車頭」。2009年至2019年間，中國對世界經濟的增長貢獻有目共睹。

經濟學家同時指出，儘管美國目前仍是全球最大經濟體，但近期美國抗疫不力導致經濟恢復前景不明，已拖累全球。可以說，美國如今已經成了全球經濟復甦鏈上脆弱的一環。

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