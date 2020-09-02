川普：TikTok需在9月15日前被收購　否則關閉在美業務

▲Tik Tok在美業務正面臨被收購命運。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國總統川普周二(9月1日)再度為TikTok出售在美業務一事定下期限：TikTok需在9月15日前跟收購方達成協議，否則將關閉TikTok在美業務。 他同時強調，美國財政部應該從這筆交易中得到補償。

「法新社」報導，川普當天告訴記者說：「我通知他們需在9月15日前需要達成協議，否則在那期限之後，我們會關閉TikTok業務。我說了，美國要收到補償、足夠的補償，因為是我們促成了交易，所以我們應該得到補償、美國財政部應該得到補償。」

「彭博社」稱，川普當天是在登上空軍一號前往威斯康辛州前，對記者說出以上的一番話。 「法新社」稱，批評人士抨擊「川普要求美國政府從這筆交易中分得一杯羹」，認為這可能違反憲法，跡近敲詐。

這已非川普首度發出類似威脅。8月3日時，川普即表示除非達成出售在美國業務的協議，否則TikTok需在9月15日之前關閉在美國的業務。 川普當天在白宮對記者說：「我不介意是微軟還是其他安全的美國公司收購TikTok。除非微軟或其他公司能夠買下TikTok並達成交易，否則TikTok將從9月15日起被強制關閉在 美國業務。」川普同時表示，作為交易的一部分，(購買公司)應向聯邦政府支付「大量資金」。

川普8月時先發布行政令要求從自9月中旬開始禁止美國企業及個人跟TikTok進行交易，以及讓TikTok的母公司字節跳動在90天內出售TikTok的在美業務。之後，哪家公司可以成功收購TikTok相關業務即引發外界廣泛關注。美媒報導，微軟與沃爾瑪聯盟、甲骨文仍然是可能性最大的兩個買家。

根據之前報導，TikTok在美業務收購案的價格可能在200億美元(約6000億示新台幣)至300億美元(約9000億美元)之間。