王金平「海峽論壇」返台需報備？　陸委會：不排除事後向他了解

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

前立法院長王金平16日將率國民黨代表團，赴陸福建廈門出席第十二屆「海峽論壇」。對於他此行可能會見大陸政協主席汪洋，回台後是否需向政府報告，陸委會副主委兼發言人邱垂正10日說，「不排除事後向王金平前院長來了解狀況。」

邱垂正指出，針對個人出席海峽論壇，本會已經說明政府政策跟立場，至於王前院長此行交流的內容跟主張，宜由國民黨向台灣人說明，另基於主管機關的權責，亦不排除事後向他了解現況。他說，王前院長赴陸，並不需要經過政府許可。

▲王金平此行可能會見大陸全國政協主席汪洋。（合成圖／翻攝CCTV、記者呂佳賢攝）

他補充，目前陸委會僅有收到新黨主席、前金門縣副縣長吳成典的赴陸參加海峽論壇申請案，尚未收到其他地方政府的申請。邱垂正說，直轄市長、涉密人員、政務官、縣市首長等四類人赴陸均需依法提出申請，否則可處200萬以上罰鍰。

值得注意的是，陸委會上週發表四大政策立場後，外傳陸委會主委陳明通曾致電王金平，並請王金平帶話到海峽論壇。邱垂正澄清，「帶話」傳聞並非事實，主委僅有致電王前院長，說明相關規範並非針對於他，而是延續政府過往對海峽論壇的政策，之後就沒有進一步的聯繫。

有媒體提問，國民黨的新兩岸論述仍包括九二共識。邱垂正說，國民黨對兩岸關係的論述，包括國共雙方所認知的九二共識內容不同，而政府方面的兩岸政策立場明確一貫，就是依照憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，呼籲面對兩岸當前的複雜情勢、共軍對台軍事恫嚇，各黨派應共同捍衛國家主權、民主。

針對中共大型對台交流活動「海峽論壇」將於20日在福建省廈門市舉行，陸委會發言人邱垂正曾於3日的例行記者會上，以政策說明方式闡述官方立場，包括禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動，不希望我方人士參與視訊，呼籲民眾團體勿輕易參加、國人禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」等，並提醒政府已完成國安五法及反滲透法等修訂，國人交流應遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法。

王金平曾在日前受訪表示，願意在行前或行後向總統蔡英文報告，但總統府發言人張惇涵說，總統府的立場是國民黨是一個人民團體，此次參與海峽論壇是國民黨及王前院長自主決定，無請見總統或報告需要。

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