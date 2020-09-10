發揚孝道　台南市議會慰問全國孝行獎得主

▲台南市議長郭信良，率多名市議員，分別前往善化、東山及楠西區致贈慰問金給3位孝行獎得主，並頒表揚狀，表彰發揮孝道精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部全國孝行獎在2020年共審定30位孝行楷模，其中台南市有3位獲選者，10日下午市議會由郭信良議長領隊，與陳碧玉、趙昆原、周奕齊、陳怡珍、周麗津等議員，以及林志展、蔡育輝、沈家鳳、李宗翰等議員服務處代表，分別前往善化、東山及楠西區致贈慰問金給這3位孝行獎得主，並頒表揚狀表彰孝道精神。

郭信良議長指出，今年全國30位孝行楷模裡，年紀最小的就是住在東山區的陳鎮宇。陳小弟今年才13歲，因為家裡為中低收入戶，經濟狀況不佳，所以陳小弟放學後總是匆匆回家幫忙養雞、摘龍眼等家務，週末假日還和父親到別人家的農地採收咖啡。郭信良議長贈送1支手工筆給陳小弟，勉勵他好好讀書學習外，郭議長也特別買了陳家自己種的龍眼，給他們實質的幫助。

已經62歲的楠西區民吳炳煌，離婚後除了要養育4個女兒，還奉養不良於行的母親及失明的大哥。郭信良議長表示，吳炳煌先生農忙之餘照顧一家老小，親力親為、從不怨尤；在他的用心照顧之下，媽媽已經88歲，長兄也近70歲了，還把4個女兒都拉拔長大，讓街坊鄰居都讚揚不已。

而低收入戶卓坤風先生自29歲起，先後照顧父母、手足近30年，甚至因此擔誤自己的婚姻，單身至今。卓坤風現在與因糖尿病截肢的母親及生病的三哥住在善化區租來的小平房裡，依靠低收入戶的補助金生活，日子非常清苦。郭信良議長強調，在這種困境中，卓先生卻還是充滿勇氣地面對每一天，令人佩服。

郭信良議長說，不管是陳小弟，或是吳炳煌及卓坤風先生，都做到了對父母孝順、對手足友愛，足以成為大家的模範。由於這3位得主家庭狀況不同，議會今日頒發給陳鎮宇、卓坤風各6萬元慰問金，吳炳煌為5萬元慰問金，希望對他們的生活有所幫助，更期盼他們展現的孝道精神能廣泛地散播到社會各地。

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