跟太太相依為命！永康88歲豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

▲台南市長黃偉哲特別前往探視「豆花伯」，並為他加油打氣，黃偉哲並買下所有豆花，在市政會議中，請局處首長與市府員工吃點心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



日前有網友在臉書社團「台南爆料公社」中分享，指台南永康１位高齡88歲的豆花伯，被客人惡意棄單的事情，引起網友關心注意，台南市長黃偉哲關心此事，10日上午特別前往探視「豆花伯」，並為他加油打氣，黃偉哲並買下所有豆花，在市政會議中，請與會局處首長等吃點心，並提醒為各個角落小市民努力打拼。

黃偉哲表示，台南永康高齡88歲的豆花伯，賣豆花已經4、50年，日前被奇怪、無良的消費者棄單，經由網友跟媒體的披露，引發眾多民眾關心，所以他今天特別去看豆花伯，為豆花伯加油打氣，並且把今天豆花伯所做的豆花都買下來，讓豆花伯知道社會還是很溫暖。

▲黃偉哲並買下所有豆花，在市政會議中，請與會局處首長等吃點心。



黃偉哲表示，豆花伯其實就是在生活在每個角落的努力小市民的縮影，一碗只賣20塊，最多賣40碗，一天只賺800元而已，扣掉成本後，收入真的很少很微薄，而且家中只有他跟太太兩人相依為命。

▲台南市長黃偉哲希望全體市府員工，不忘為台南各個角落的小市民努力打拼，讓市民朋友過更好的生活。

黃偉哲說：「今天買下豆花伯所有的豆花，除了讓他能趕快回家休息」，一方面在市政會議中，也讓全體開會市府同仁，有個小點心吃。他希望全體市府員工，不忘為台南各個角落的小市民努力打拼，讓市民朋友過更好的生活。

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